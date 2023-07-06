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Перед самітом НАТО Болгарія підтримала вступ України: таких країн тепер 22 – ОП

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06.07.2023, 16:30
Перед самітом НАТО Болгарія підтримала вступ України: таких країн тепер 22 – ОП - Фото
Фото - Facebook Жовкви

Болгарія стала 22-ю державою, яка підтримала членство України в НАТО. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

Сьогодні президент Володимир Зеленський перебуває з неанонсованим візитом в Болгарії. За результатами двосторонньої зустрічі з прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим у місті Софія було підписано спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України.

Жовква зазначив, що підписаний документ чітко засвідчує, що Болгарія підтримує набуття Україною членства в НАТО, щойно це дозволять умови.

Також декларація закріплює готовність Болгарії продовжувати надавати політичну і матеріальну підтримку Україні як з боку Альянсу, так і на двосторонньому рівні стільки, скільки буде потрібно. Крім того, Болгарія підтверджує готовність брати участь у повоєнному відновленні та відбудові України.

Жовква наголосив, що декларацію було підписано перед самітом НАТО у Вільнюсі, до якого залишаються лічені дні.

  • 21-ю країною, яка підтримала вступ України в НАТО, стала Іспанія. Декларацію було підписано 1 липня в Києві.

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Оксана Житнюк
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Володимир ЗеленськийНАТОдеклараціяболгаріявступ до НАТО
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