UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Столтенберг обсудил с Зеленским ситуацию в Украине и саммит НАТО: Очень хороший разговор

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2023, 17:52
Столтенберг обсудил с Зеленским ситуацию в Украине и саммит НАТО: Очень хороший разговор - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: EPA)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что провел "очень хороший" разговор с президентом Владимиром Зеленским о подготовке к саммиту Альянса в Вильнюсе и ситуации в Украине. Об этом он написал в своем Twitter.

"Очень хороший разговор с президентом Зеленским по поводу последних событий в Украине и наших подготовительных мер к саммиту НАТО", – написал Столтенберг.

Он добавил, что в Вильнюсе члены Альянса примут решение об усилении долгосрочной поддержки Украины.

Также союзниками будут приняты решения по улучшению политических связей и приближению Украины к НАТО.

Читайте также: Зеленский о вступлении в НАТО: Столтенберг знает мою позицию. Не выбивайте почву из-под ног

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленскийвойнанатойенс столтенбергсаммитвоенная помощь
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 