Столтенберг обсудил с Зеленским ситуацию в Украине и саммит НАТО: Очень хороший разговор

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что провел "очень хороший" разговор с президентом Владимиром Зеленским о подготовке к саммиту Альянса в Вильнюсе и ситуации в Украине. Об этом он написал в своем Twitter.

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"Очень хороший разговор с президентом Зеленским по поводу последних событий в Украине и наших подготовительных мер к саммиту НАТО", – написал Столтенберг.

Он добавил, что в Вильнюсе члены Альянса примут решение об усилении долгосрочной поддержки Украины.

Также союзниками будут приняты решения по улучшению политических связей и приближению Украины к НАТО.

Сегодня полномочия Столтенберга на посту генсека НАТО были продлены на год: до 1 октября 2024 года.

Относительно гарантий безопасности для Украины на саммите НАТО Столтенберг отвечал, что союзники "обсудят" стремление Украины стать членом Альянса и "направят очень сильное послание о поддержке Украины".

Генсек НАТО сообщал, что НАТО не готовит официальное приглашение Украины в Альянс на саммите в Вильнюсе.

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