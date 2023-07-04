Столтенберг обсудил с Зеленским ситуацию в Украине и саммит НАТО: Очень хороший разговор
04.07.2023, 17:52
Йенс Столтенберг (Фото: EPA)
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что провел "очень хороший" разговор с президентом Владимиром Зеленским о подготовке к саммиту Альянса в Вильнюсе и ситуации в Украине. Об этом он написал в своем Twitter.
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"Очень хороший разговор с президентом Зеленским по поводу последних событий в Украине и наших подготовительных мер к саммиту НАТО", – написал Столтенберг.
Он добавил, что в Вильнюсе члены Альянса примут решение об усилении долгосрочной поддержки Украины.
Также союзниками будут приняты решения по улучшению политических связей и приближению Украины к НАТО.
- Сегодня полномочия Столтенберга на посту генсека НАТО были продлены на год: до 1 октября 2024 года.
- Относительно гарантий безопасности для Украины на саммите НАТО Столтенберг отвечал, что союзники "обсудят" стремление Украины стать членом Альянса и "направят очень сильное послание о поддержке Украины".
- Генсек НАТО сообщал, что НАТО не готовит официальное приглашение Украины в Альянс на саммите в Вильнюсе.
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