Столтенберг обговорив з Зеленським ситуацію в Україні та саміт НАТО: Дуже хороша розмова
04.07.2023, 17:52
Єнс Столтенберг (Фото: EPA)
Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що провів "дуже хорошу" розмову з президентом Володимиром Зеленським щодо підготовки до саміту Альянсу у Вільнюсі та ситуації в Україні. Про це він написав у своєму Twitter.
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"Дуже хороша розмова з президентом Зеленським щодо останніх подій в Україні та наших підготовчих заходів до саміту НАТО", – написав Столтенберг.
Він додав, що у Вільнюсі члени Альянсу приймуть рішення стосовно посилення довгострокової підтримки України.
Також союзниками буде прийнято рішення щодо покращення політичних зв'язків та наближення України до НАТО.
- Сьогодні повноваження Столтенберга на посаді генсека НАТО були продовжені на рік: до 1 жовтня 2024 року.
- Щодо гарантій безпеки для України на саміті НАТО Столтенберг відповідав, що союзники "обговорять" прагнення України стати членом Альянсу і "спрямують дуже сильне послання про підтримку України".
- Генсек НАТО повідомляв, що НАТО не готує офіційного запрошення України до Альянсу на саміті у Вільнюсі.
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