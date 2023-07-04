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Столтенберг обговорив з Зеленським ситуацію в Україні та саміт НАТО: Дуже хороша розмова

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04.07.2023, 17:52
Столтенберг обговорив з Зеленським ситуацію в Україні та саміт НАТО: Дуже хороша розмова - Фото
Єнс Столтенберг (Фото: EPA)

Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що провів "дуже хорошу" розмову з президентом Володимиром Зеленським щодо підготовки до саміту Альянсу у Вільнюсі та ситуації в Україні. Про це він написав у своєму Twitter.

"Дуже хороша розмова з президентом Зеленським щодо останніх подій в Україні та наших підготовчих заходів до саміту НАТО", – написав Столтенберг.

Він додав, що у Вільнюсі члени Альянсу приймуть рішення стосовно посилення довгострокової підтримки України.

Також союзниками буде прийнято рішення щодо покращення політичних зв'язків та наближення України до НАТО.

Читайте також: Зеленський про вступ до НАТО: Столтенберг знає мою позицію. Не вибивайте землю з-під ніг

Артем Джеріпа
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Володимир ЗеленськийвійнаНАТОвійськова допомогасамітЄнс Столтенберг
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