Столтенберг обговорив з Зеленським ситуацію в Україні та саміт НАТО: Дуже хороша розмова

Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що провів "дуже хорошу" розмову з президентом Володимиром Зеленським щодо підготовки до саміту Альянсу у Вільнюсі та ситуації в Україні. Про це він написав у своєму Twitter.

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"Дуже хороша розмова з президентом Зеленським щодо останніх подій в Україні та наших підготовчих заходів до саміту НАТО", – написав Столтенберг.

Він додав, що у Вільнюсі члени Альянсу приймуть рішення стосовно посилення довгострокової підтримки України.

Також союзниками буде прийнято рішення щодо покращення політичних зв'язків та наближення України до НАТО.

Сьогодні повноваження Столтенберга на посаді генсека НАТО були продовжені на рік: до 1 жовтня 2024 року.

Щодо гарантій безпеки для України на саміті НАТО Столтенберг відповідав, що союзники "обговорять" прагнення України стати членом Альянсу і "спрямують дуже сильне послання про підтримку України".

Генсек НАТО повідомляв, що НАТО не готує офіційного запрошення України до Альянсу на саміті у Вільнюсі.

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