Зеленський про вступ до НАТО: Столтенберг знає мою позицію. Не вибивайте землю з-під ніг
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує не лише гарантій безпеки, а й вступу до НАТО. Про це він повідомив в інтерв'ю ВВС.
За його словами, Альянс має надати Україні гарантії безпеки, але зрештою Україна має на меті вступ до НАТО.
Він зазначив, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг "знає його позицію".
"Ми багато разів казали їм: "Не вибивайте землю з-під наших ніг"", — наголосив глава держави.
12 червня президент Польщі Анджей Дуда на зустрічі в Парижі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Емманюелем Макроном рішуче висловився за швидке ухвалення вступу України в НАТО, тоді як його співрозмовники відстоювали значно менш категоричну позицію.
- Франція може підтримати вступ України в НАТО, щоб "привести до тями" Кремль.
- 1 червня 2023 року президент Володимир Зеленський сказав, що питання про прийняття України в НАТО надто затягнулося.
- 16 червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що НАТО має спростити вступ України, скасувавши для неї необхідність проходити План дій щодо членства.
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