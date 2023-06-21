Зеленський про вступ до НАТО: Столтенберг знає мою позицію. Не вибивайте землю з-під ніг

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує не лише гарантій безпеки, а й вступу до НАТО. Про це він повідомив в інтерв'ю ВВС.

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За його словами, Альянс має надати Україні гарантії безпеки, але зрештою Україна має на меті вступ до НАТО.

Він зазначив, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг "знає його позицію".

"Ми багато разів казали їм: "Не вибивайте землю з-під наших ніг"", — наголосив глава держави.

12 червня президент Польщі Анджей Дуда на зустрічі в Парижі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Емманюелем Макроном рішуче висловився за швидке ухвалення вступу України в НАТО, тоді як його співрозмовники відстоювали значно менш категоричну позицію.

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