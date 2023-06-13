Вступ України до НАТО: Дуда рішуче за, Шольц і Макрон теж, але менш категорично

Президент Польщі Анджей Дуда на зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем та президентом Франції Емманюелем Макроном найбільш рішуче висловився за прийняття України до Північноатлантичного Альянсу. Про це повідомляє німецька Tagesschau.

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На зустрічі лідерів країн "Веймарського трикутника" 12 червня в Парижі було обговорено вступ України до НАТО.

Видання повідомляє, що Франція та Німеччина вважають за краще виявляти в цьому питанні "обережність" і обговорювати на липневому саміті Альянсу тему гарантій безпеки, а Польща заявила про рішучу підтримку прийняття України до Альянсу.

Дуда сказав, що "Україна чекає на чіткий сигнал, чітку перспективу приєднання", і висловив сподівання, що саміт НАТО у Вільнюсі покаже "світло в кінці цього тунелю".

На думку Шольца, потрібно продовжувати "підготовку до такого кроку" і робити це "дуже інтенсивно". Водночас про гарантії безпеки для України він сказав, що вони необхідні "у гранично конкретній формі".

Макрон стверджує, що НАТО надасть Україні будь-яку підтримку, "на яку вона має право", і що наступне засідання Європейської ради та саміт НАТО у Вільнюсі будуть присвячені "майбутньому колективної безпеки" в Європі.

Як пише Deutsche Welle, 12 липня перед початком зустрічі Шольц заявив, що російський диктатор Володимир Путін "має усвідомити, що його план провалився, і негайно припинити війну в Україні". Канцлер наголосив, що Кремль має "вивести війська і нарешті почати говорити про справедливий мир".

ДОВІДКА. "Веймарський трикутник" (Комітет розвитку німецько-франко-польського співробітництва) – консультативний форум Німеччини, Польщі та Франції. Заснований у 1991 році з ініціативи міністрів закордонних справ трьох держав. Основне завдання – координація зовнішньої політики членів "трикутника" на користь загальноєвропейської інтеграції.

1 червня Франція закликала надати Україні шлях до членства в НАТО, а Німеччина заявила, що "очевидно, що ми не можемо говорити про прийняття нового члена у розпал війни".

7 червня Столтенберг заявив, що НАТО має виробити гарантії безпеки для України до її вступу.

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