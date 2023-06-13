RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Вступ України до НАТО: Дуда рішуче за, Шольц і Макрон теж, але менш категорично

Этот материал также доступен на русском
13.06.2023, 11:45
Вступ України до НАТО: Дуда рішуче за, Шольц і Макрон теж, але менш категорично - Фото
Олаф Шольц, Анджей Дуда, Эмманюэль Макрон (Фото - Twitter Bundeskanzler Olaf Scholz)

Президент Польщі Анджей Дуда на зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем та президентом Франції Емманюелем Макроном найбільш рішуче висловився за прийняття України до Північноатлантичного Альянсу. Про це повідомляє німецька Tagesschau.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

На зустрічі лідерів країн "Веймарського трикутника" 12 червня в Парижі було обговорено вступ України до НАТО.

Видання повідомляє, що Франція та Німеччина вважають за краще виявляти в цьому питанні "обережність" і обговорювати на липневому саміті Альянсу тему гарантій безпеки, а Польща заявила про рішучу підтримку прийняття України до Альянсу.

Дуда сказав, що "Україна чекає на чіткий сигнал, чітку перспективу приєднання", і висловив сподівання, що саміт НАТО у Вільнюсі покаже "світло в кінці цього тунелю".

На думку Шольца, потрібно продовжувати "підготовку до такого кроку" і робити це "дуже інтенсивно". Водночас про гарантії безпеки для України він сказав, що вони необхідні "у гранично конкретній формі".

Макрон стверджує, що НАТО надасть Україні будь-яку підтримку, "на яку вона має право", і що наступне засідання Європейської ради та саміт НАТО у Вільнюсі будуть присвячені "майбутньому колективної безпеки" в Європі.

Як пише Deutsche Welle, 12 липня перед початком зустрічі Шольц заявив, що російський диктатор Володимир Путін "має усвідомити, що його план провалився, і негайно припинити війну в Україні". Канцлер наголосив, що Кремль має "вивести війська і нарешті почати говорити про справедливий мир".

ДОВІДКА. "Веймарський трикутник" (Комітет розвитку німецько-франко-польського співробітництва) – консультативний форум Німеччини, Польщі та Франції. Заснований у 1991 році з ініціативи міністрів закордонних справ трьох держав. Основне завдання – координація зовнішньої політики членів "трикутника" на користь загальноєвропейської інтеграції.

Читайте також: Зеленський – Заходу: Наші солдати розчаровані тим, що рішення про Україну в НАТО відсувається

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Емманюель Макронолаф шольцанджей дудавступ до НАТОвеймарський трикутник
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 