Вступ України до НАТО: Дуда рішуче за, Шольц і Макрон теж, але менш категорично
Президент Польщі Анджей Дуда на зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем та президентом Франції Емманюелем Макроном найбільш рішуче висловився за прийняття України до Північноатлантичного Альянсу. Про це повідомляє німецька Tagesschau.
На зустрічі лідерів країн "Веймарського трикутника" 12 червня в Парижі було обговорено вступ України до НАТО.
Видання повідомляє, що Франція та Німеччина вважають за краще виявляти в цьому питанні "обережність" і обговорювати на липневому саміті Альянсу тему гарантій безпеки, а Польща заявила про рішучу підтримку прийняття України до Альянсу.
Дуда сказав, що "Україна чекає на чіткий сигнал, чітку перспективу приєднання", і висловив сподівання, що саміт НАТО у Вільнюсі покаже "світло в кінці цього тунелю".
На думку Шольца, потрібно продовжувати "підготовку до такого кроку" і робити це "дуже інтенсивно". Водночас про гарантії безпеки для України він сказав, що вони необхідні "у гранично конкретній формі".
Макрон стверджує, що НАТО надасть Україні будь-яку підтримку, "на яку вона має право", і що наступне засідання Європейської ради та саміт НАТО у Вільнюсі будуть присвячені "майбутньому колективної безпеки" в Європі.
Як пише Deutsche Welle, 12 липня перед початком зустрічі Шольц заявив, що російський диктатор Володимир Путін "має усвідомити, що його план провалився, і негайно припинити війну в Україні". Канцлер наголосив, що Кремль має "вивести війська і нарешті почати говорити про справедливий мир".
- 1 червня Франція закликала надати Україні шлях до членства в НАТО, а Німеччина заявила, що "очевидно, що ми не можемо говорити про прийняття нового члена у розпал війни".
- 7 червня Столтенберг заявив, що НАТО має виробити гарантії безпеки для України до її вступу.
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