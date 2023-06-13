Вступление Украины в НАТО: Дуда решительно за, Шольц и Макрон тоже, но менее категорично

Президент Польши Анджей Дуда на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном наиболее решительно высказался за принятие Украины в Североатлантический Альянс. Об этом сообщает немецкая Tagesschau.

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На встрече лидеров стран "Веймарского треугольника" 12 июня в Париже обсуждалось вступление Украины в НАТО.

Издание сообщает, что Франция и Германия предпочитают проявлять в этом вопросе "осторожность" и обсуждать на июльском саммите Альянса тему гарантий безопасности, а Польша заявила о решительной поддержке принятия Украины в Альянс.

Дуда сказал, что "Украина ждет четкого сигнала, четкой перспективы присоединения", и выразил надежду, что саммит НАТО в Вильнюсе покажет "свет в конце этого туннеля".

По мнению Шольца, нужно продолжать "подготовку к такому шагу", и делать это "очень интенсивно". При этом о гарантиях безопасности для Украины он сказал, что они необходимы "в предельно конкретной форме".

Макрон утверждает, что НАТО окажет Украине любую поддержку, "на которую она имеет право", и что следующее заседание Европейского совета и саммит НАТО в Вильнюсе будут посвящены "будущему коллективной безопасности" в Европе.

Как пишет Deutsche Welle, 12 июля перед началом встречи Шольц заявил, что российский диктатор Владимир Путин "должен осознать, что его план провалился, и немедленно прекратить войну в Украине". Канцлер подчеркнул, что Кремль должен "вывести войска и наконец начать говорить о справедливом мире".

СПРАВКА. "Веймарский треугольник" (Комитет развития германо-франко-польского сотрудничества) – консультативный форум Германии, Польши и Франции. Основан в 1991 году по инициативе министров иностранных дел трех государств. Основная задача – координация внешней политики членов "треугольника" в интересах общеевропейской интеграции.

1 июня Франция призвала предоставить Украине путь к членству в НАТО, а Германия заявила, что "очевидно, что мы не можем говорить о принятии нового члена в разгар войны".

7 июня Столтенберг заявил, что НАТО должно выработать гарантии безопасности для Украины до ее вступления.

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