UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Вступление Украины в НАТО: Дуда решительно за, Шольц и Макрон тоже, но менее категорично

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2023, 11:45
Вступление Украины в НАТО: Дуда решительно за, Шольц и Макрон тоже, но менее категорично - Фото
Олаф Шольц, Анджей Дуда, Эмманюэль Макрон (Фото - Twitter Bundeskanzler Olaf Scholz)

Президент Польши Анджей Дуда на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном наиболее решительно высказался за принятие Украины в Североатлантический Альянс. Об этом сообщает немецкая Tagesschau.   

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

На встрече лидеров стран "Веймарского треугольника" 12 июня в Париже обсуждалось вступление Украины в НАТО.

Издание сообщает, что Франция и Германия предпочитают проявлять в этом вопросе "осторожность" и обсуждать на июльском саммите Альянса тему гарантий безопасности, а Польша заявила о решительной поддержке принятия Украины в Альянс. 

Дуда сказал, что "Украина ждет четкого сигнала, четкой перспективы присоединения", и выразил надежду, что саммит НАТО в Вильнюсе покажет "свет в конце этого туннеля".

По мнению Шольца, нужно продолжать "подготовку к такому шагу", и делать это "очень интенсивно". При этом о гарантиях безопасности для Украины он сказал, что они необходимы "в предельно конкретной форме".

Макрон утверждает, что НАТО окажет Украине любую поддержку, "на которую она имеет право", и что следующее заседание Европейского совета и саммит НАТО в Вильнюсе будут посвящены "будущему коллективной безопасности" в Европе.

Как пишет Deutsche Welle, 12 июля перед началом встречи Шольц заявил, что российский диктатор Владимир Путин "должен осознать, что его план провалился, и немедленно прекратить войну в Украине". Канцлер подчеркнул, что Кремль должен "вывести войска и наконец начать говорить о справедливом мире".

СПРАВКА. "Веймарский треугольник" (Комитет развития германо-франко-польского сотрудничества) – консультативный форум Германии, Польши и Франции. Основан в 1991 году по инициативе министров иностранных дел трех государств. Основная задача – координация внешней политики членов "треугольника" в интересах общеевропейской интеграции.

Читайте также: Зеленский – Западу: Наши солдаты разочарованы, что решение об Украине в НАТО отодвигается

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вступление в НАТОанджей дудаэмманюель макронолаф шольцвеймарский треугольник
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 