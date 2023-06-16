Кулеба закликав Столтенберга привести рішення НАТО "у відповідність до нової реальності"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга привести рішення Північноатлантичного альянсу "у відповідність до нової реальності". Про це Кулеба написав у Twitter.

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Глава МЗС повідомив, що розмовляв зі Столтенбергом і подякував йому за зусилля, спрямовані на те, щоб Вільнюський саміт став успішним для НАТО та України.

"Я також наголосив на важливості кроку до членства України, зокрема відмови від ПДЧ. Настав час привести рішення НАТО у відповідність до нової реальності", – заявив Кулеба.

1 червня Франція закликала надати Україні шлях до членства в НАТО, а Німеччина заявила, що "очевидно, що ми не можемо говорити про прийняття нового члена у розпал війни".

7 червня Столтенберг заявив, що НАТО має розробити гарантії безпеки для України до її вступу.

Президент США Джо Байден хоче запропонувати Україні "ізраїльську модель" безпеки з 10-річною стабільною військовою допомогою замість вступу до НАТО.

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