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Кулеба закликав Столтенберга привести рішення НАТО "у відповідність до нової реальності"

Этот материал также доступен на русском
16.06.2023, 11:16
Кулеба закликав Столтенберга привести рішення НАТО
Дмитро Кулеба та Єнс Столтенберг (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга привести рішення Північноатлантичного альянсу "у відповідність до нової реальності". Про це Кулеба написав у Twitter.

Глава МЗС повідомив, що розмовляв зі Столтенбергом і подякував йому за зусилля, спрямовані на те, щоб Вільнюський саміт став успішним для НАТО та України.

"Я також наголосив на важливості кроку до членства України, зокрема відмови від ПДЧ. Настав час привести рішення НАТО у відповідність до нової реальності", – заявив Кулеба.

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Наталія Медведєва
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Дмитро КулебаЄнс Столтенбергвступ до НАТО
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