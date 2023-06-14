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NYT: Байден хоче запропонувати Україні 10-річну військову допомогу. Київ вимагає членства в НАТО

Этот материал также доступен на русском
14.06.2023, 15:38
NYT: Байден хоче запропонувати Україні 10-річну військову допомогу. Київ вимагає членства в НАТО - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден хоче запропонувати Україні "ізраїльську модель" безпеки з 10-річною стабільною військовою допомогою замість вступу до НАТО. Про це повідомила газета The New York Times із посиланням на джерела у Білому домі.

Видання пише, що союзники у НАТО тиснуть на Байдена, щоб той підтримав швидший і надійніший шлях України до Альянсу — країни Балтії та Польща хочуть встановлення чіткого графіка та конкретних цілей для членства України після закінчення війни.

Зазначається, що за 16 місяців великої війни деякі члени НАТО шукають способів показати, що Україна наблизилася до повноправного членства в Альянсі.

У матеріалі йдеться, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на зустрічі 13 червня запропонував Байдену "компроміс", за яким НАТО погоджується з тим, що Україні не потрібно буде проходити стандартну процедуру для претендентів на членство в Альянсі через досвід великої війни із західним обладнанням та підготовкою.

Інші офіційні особи США, навпаки, заявили, що такий варіант може викликати питання про те, що замінить стандартний процес вступу.

Очікується, що на липневому саміті у Вільнюсі НАТО надасть президенту Володимиру Зеленському набір зобов'язань продовжувати військову допомогу у середньостроковій перспективі незалежно від результатів наступу Збройних Сил України чи дати виборів.

NYT заявляє, що помічники Байдена схиляються до "ізраїльської моделі" у вигляді 10-річних зобов'язань військової допомоги Україні, щоб уникнути постійних політичних дебатів у Вашингтоні під час затвердження бюджетів підтримки.

Одночасно Зеленський вимагає вступу України в НАТО і стверджує, що лише членство в Альянсі може гарантувати безпеку країни.

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Дмитро Гриниченко
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Володимир ЗеленськийДжо БайденвійнаНАТОвійськова допомогаЄнс Столтенберг
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