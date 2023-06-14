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NYT: Байден хочет предложить Украине 10-летнюю военную помощь. Киев требует только НАТО

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2023, 15:38
NYT: Байден хочет предложить Украине 10-летнюю военную помощь. Киев требует только НАТО - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден хочет предложить Украине "израильскую модель" безопасности с 10-летней стабильной военной помощью вместо вступления в НАТО. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме.

Издание пишет, что союзники по НАТО давят на Байдена, чтобы тот поддержал более быстрый и надежный путь Украины в Альянс — страны Балтии и Польша хотят установления четкого графика и конкретных целей для членства Украины после окончания войны. 

Отмечается, что за 16 месяцев большой войны некоторые члены НАТО ищут способы показать, что Украина приблизилась к полноправному членству в Альянсе. 

В материале сказано, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече 13 июня предложил Байдену "компромисс", по которому НАТО соглашается с тем, что Украине не нужно будет проходить стандартную процедуру для претендентов на членство в Альянсе из-за опыта большой войны с западным оборудованием и подготовкой. 

Другие официальные лица США наоборот заявили, что такой вариант может вызвать вопросы о том, что заменит стандартный процесс вступления.

Ожидается, что на июльском саммите в Вильнюсе НАТО предоставит президенту Владимиру Зеленскому набор обязательств продолжать военную помощь в среднесрочной перспективе независимо от итогов наступления Вооруженных Сил Украины или даты выборов. 

NYT заявляет, что помощники Байдена склоняются к "израильской модели" в виде 10-летних обязательств военной помощи Украине, чтобы избежать постоянных политических дебатов в Вашингтоне при утверждении бюджетов поддержки. 

Одновременно Зеленский требует вступления Украины в НАТО и утверждает, что только членство в Альянсе может гарантировать безопасность страны. 

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Дмитрий Гриниченко
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