NYT: Байден хочет предложить Украине 10-летнюю военную помощь. Киев требует только НАТО
Президент США Джо Байден хочет предложить Украине "израильскую модель" безопасности с 10-летней стабильной военной помощью вместо вступления в НАТО. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме.
Издание пишет, что союзники по НАТО давят на Байдена, чтобы тот поддержал более быстрый и надежный путь Украины в Альянс — страны Балтии и Польша хотят установления четкого графика и конкретных целей для членства Украины после окончания войны.
Отмечается, что за 16 месяцев большой войны некоторые члены НАТО ищут способы показать, что Украина приблизилась к полноправному членству в Альянсе.
В материале сказано, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече 13 июня предложил Байдену "компромисс", по которому НАТО соглашается с тем, что Украине не нужно будет проходить стандартную процедуру для претендентов на членство в Альянсе из-за опыта большой войны с западным оборудованием и подготовкой.
Другие официальные лица США наоборот заявили, что такой вариант может вызвать вопросы о том, что заменит стандартный процесс вступления.
Ожидается, что на июльском саммите в Вильнюсе НАТО предоставит президенту Владимиру Зеленскому набор обязательств продолжать военную помощь в среднесрочной перспективе независимо от итогов наступления Вооруженных Сил Украины или даты выборов.
NYT заявляет, что помощники Байдена склоняются к "израильской модели" в виде 10-летних обязательств военной помощи Украине, чтобы избежать постоянных политических дебатов в Вашингтоне при утверждении бюджетов поддержки.
Одновременно Зеленский требует вступления Украины в НАТО и утверждает, что только членство в Альянсе может гарантировать безопасность страны.
- 1 июня Франция призвала предоставить Украине путь к членству в НАТО, а Германия заявила, что "очевидно, что мы не можем говорить о принятии нового члена в разгар войны".
- 7 июня Столтенберг заявил, что НАТО должно выработать гарантии безопасности для Украины до ее вступления.
- Президент Польши Анджей Дуда на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном наиболее решительно высказался за принятие Украины в Североатлантический Альянс.
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