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Столтенберг розказав, чого чекати від саміту НАТО: буде програма підтримки України

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18.06.2023, 10:22
Столтенберг розказав, чого чекати від саміту НАТО: буде програма підтримки України - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: International Summit of Cities and Regions)

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на вільнюському саміті альянсу 11-12 липня буде ухвалений пакет допомоги, покликаний протягом кількох років наблизити Україну до стандартів НАТО. Про це він сказав в інтерв'ю Die Welt.

Політичні зв'язки між НАТО та Україною також будуть активізовані.

"Це наблизить Україну до НАТО", – сказав Столтенберг.

Генсек НАТО також повторив свою думку про те, що говорити про швидке приєднання України до альянсу недоречно, поки триває війна.

"Майбутнє України – в НАТО, але зараз пріоритетом для України є збереження суверенної та незалежної держави – інакше немає можливості обговорювати членство", – сказав Столтенберг.

"Ми повинні переконатися, що коли ця війна закінчиться, Україна матиме надійні домовленості щодо безпеки, щоб Росія не могла переозброїтися й напасти знову, щоб цикл російської агресії був розірваний", – сказав Столтенберг.

Тому він застеріг від поспішних мирних переговорів між Україною і Росією.

"Всі хочуть, щоб ця війна закінчилася. Але щоб мир був тривалим, він має бути справедливи. Мир не може означати заморожування конфлікту та прийняття угоди, продиктованої Росією. Тільки Україна може визначити умови, які є прийнятними", – сказав він.

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Андрій Водяний
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Єнс СтолтенбергНАТОвступ в НАТО
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