Столтенберг рассказал, чего ждать от саммита НАТО: будет программа поддержки Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на вильнюсском саммите альянса 11-12 июля будет принят пакет помощи, призванный в течение нескольких лет приблизить Украину к стандартам НАТО. Об этом он сказал в интервью Die Welt.

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Политические связи между НАТО и Украиной также будут активизированы.

"Это приблизит Украину к НАТО", – сказал Столтенберг.

Генсек НАТО также повторил свое мнение о том, что говорить о скором присоединении Украины к альянсу неуместно, пока идет война.

"Будущее Украины – в НАТО, но сейчас приоритетом для Украины является сохранение суверенного и независимого государства – иначе нет возможности обсуждать членство", – сказал Столтенберг.

"Мы должны убедиться, что когда эта война закончится, Украина будет иметь надежные договоренности по безопасности, чтобы Россия не могла перевооружиться и снова напасть, чтобы цикл российской агрессии был разорван", – сказал Столтенберг.

Поэтому он предостерег от поспешных мирных переговоров между Украиной и Россией.

"Все хотят, чтобы эта война закончилась. Но чтобы мир был длительным, он должен быть справедлив. Мир не может означать замораживание конфликта и принятие соглашения, продиктованного Россией. Только Украина может определить условия, которые являются приемлемыми", – сказал он.

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