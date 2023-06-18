Столтенберг рассказал, чего ждать от саммита НАТО: будет программа поддержки Украины
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на вильнюсском саммите альянса 11-12 июля будет принят пакет помощи, призванный в течение нескольких лет приблизить Украину к стандартам НАТО. Об этом он сказал в интервью Die Welt.
Политические связи между НАТО и Украиной также будут активизированы.
"Это приблизит Украину к НАТО", – сказал Столтенберг.
Генсек НАТО также повторил свое мнение о том, что говорить о скором присоединении Украины к альянсу неуместно, пока идет война.
"Будущее Украины – в НАТО, но сейчас приоритетом для Украины является сохранение суверенного и независимого государства – иначе нет возможности обсуждать членство", – сказал Столтенберг.
"Мы должны убедиться, что когда эта война закончится, Украина будет иметь надежные договоренности по безопасности, чтобы Россия не могла перевооружиться и снова напасть, чтобы цикл российской агрессии был разорван", – сказал Столтенберг.
Поэтому он предостерег от поспешных мирных переговоров между Украиной и Россией.
"Все хотят, чтобы эта война закончилась. Но чтобы мир был длительным, он должен быть справедлив. Мир не может означать замораживание конфликта и принятие соглашения, продиктованного Россией. Только Украина может определить условия, которые являются приемлемыми", – сказал он.
- 1 июня президент Владимир Зеленский сказал, что вопрос о принятии Украины в НАТО слишком затянулся.
- 16 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что НАТО должно упростить вступление Украины, отменив для нее необходимость проходить План действий по членству.
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