Франція може підтримати вступ України до НАТО, щоб "привести до тями" Кремль – Le Monde

Франція може зайняти більш "проукраїнську" позицію щодо швидкого прийняття України до НАТО, щоб зробити Росію більш зговірливою у питанні виведення військ та припинення агресії. Про це повідомляє Le Monde.

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За інформацією видання, 12 червня варіант відмови від традиційно обережної позиції уряду Франції щодо швидкого вступу України до НАТО розглядався на раді оборони в Єлисейському палаці.

Йшлося про те, щоб перейти від позиції Німеччини та США, які говорять про виконання Україною низки умов для вступу до Північноатлантичного Альянсу, до позиції Польщі та країн Балтії, які наголошують, що швидкий вступ України до НАТО є передусім фактором безпеки Європи.

На раді оборони висловлювалась думка, що таке посилення позиції Парижа може вплинути на Росію і переконати її в марності продовження війни, а також схиляє керівництво України вступити в гіпотетичні переговори про мир раніше, ніж воно до того схильне зараз, можливо, вже за підсумками наступу ЗСУ.

12 червня президент Польщі Анджей Дуда на зустрічі в Парижі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Емманюелем Макроном рішуче висловився за швидке ухвалення вступу України в НАТО, тоді як його співрозмовники відстоювали значно менш категоричну позицію.

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