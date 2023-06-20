UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Франция может поддержать вступление Украины в НАТО, чтобы "вразумить" Кремль – Le Monde

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2023, 20:53
Франция может поддержать вступление Украины в НАТО, чтобы
Эмманюэль Макрон (Фото - EPA)

Франция может занять более "проукраинскую" позицию в отношении быстрого принятия Украины в НАТО, чтобы сделать Россию более сговорчивой в вопросе вывода войск и прекращения агрессии. Об этом сообщает Le Monde.  

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

По информации издания, 12 июня вариант отказа от традиционно осторожной позиции правительства Франции по вопросу о быстром вступлении Украины в НАТО рассматривался на совете обороны в Елисейском дворце.

Речь шла о том, чтобы перейти от позиции Германии и США, которые говорят о выполнении Украиной ряда условий для вступления в Североатлантический Альянс, к позиции Польши и стран Балтии, которые подчеркивают, что быстрое вступление Украины в НАТО является прежде всего фактором безопасности Европы.

На совете обороны высказывалось мнение, что такое ужесточение позиции Парижа может повлиять на Россию и убедить ее в бесполезности продолжения войны, а также склонит руководство Украины вступить в гипотетические переговоры о мире раньше, чем оно к тому расположено сейчас, возможно, уже по итогам начавшего наступления ВСУ.

12 июня президент Польши Анджей Дуда на встрече в Париже с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном решительно высказался за принятие Украины в НАТО, в то время как его собеседники отстаивали значительно менее категорическую позицию.

Читайте также: Столтенберг рассказал, чего ждать от саммита НАТО: будет программа поддержки Украины

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вступление в НАТОвойнанатопереговорыфранцияЭмманюэль Макрон
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 