Франция может поддержать вступление Украины в НАТО, чтобы "вразумить" Кремль – Le Monde

Франция может занять более "проукраинскую" позицию в отношении быстрого принятия Украины в НАТО, чтобы сделать Россию более сговорчивой в вопросе вывода войск и прекращения агрессии. Об этом сообщает Le Monde.

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По информации издания, 12 июня вариант отказа от традиционно осторожной позиции правительства Франции по вопросу о быстром вступлении Украины в НАТО рассматривался на совете обороны в Елисейском дворце.

Речь шла о том, чтобы перейти от позиции Германии и США, которые говорят о выполнении Украиной ряда условий для вступления в Североатлантический Альянс, к позиции Польши и стран Балтии, которые подчеркивают, что быстрое вступление Украины в НАТО является прежде всего фактором безопасности Европы.

На совете обороны высказывалось мнение, что такое ужесточение позиции Парижа может повлиять на Россию и убедить ее в бесполезности продолжения войны, а также склонит руководство Украины вступить в гипотетические переговоры о мире раньше, чем оно к тому расположено сейчас, возможно, уже по итогам начавшего наступления ВСУ.

12 июня президент Польши Анджей Дуда на встрече в Париже с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном решительно высказался за принятие Украины в НАТО, в то время как его собеседники отстаивали значительно менее категорическую позицию.

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