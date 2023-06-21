Зеленский о вступлении в НАТО: Столтенберг знает позицию. Не выбивайте землю из-под ног
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается не только в гарантиях безопасности, но и во вступлении в НАТО. Об этом он сообщил в интервью BBC.
По его словам, Альянс должен предоставить Украине гарантии безопасности, но в конечном итоге цель Украины — вступление в НАТО.
Он отметил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг "знает его позицию".
"Мы много раз говорили им: "Не выбивайте землю из-под наших ног"", — подчеркнул глава государства.
12 июня президент Польши Анджей Дуда на встрече в Париже с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном решительно высказался за принятие Украины в НАТО, в то время как его собеседники отстаивали значительно менее категорическую позицию.
- Франция может поддержать вступление Украины в НАТО, чтобы "вразумить" Кремль.
- 1 июня 2023 года президент Владимир Зеленский сказал, что вопрос о принятии Украины в НАТО слишком затянулся.
- 16 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что НАТО должно упростить вступление Украины, отменив для нее необходимость проходить План действий по членству.
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