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Зеленский о вступлении в НАТО: Столтенберг знает позицию. Не выбивайте землю из-под ног

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21.06.2023, 16:41
Зеленский о вступлении в НАТО: Столтенберг знает позицию. Не выбивайте землю из-под ног - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается не только в гарантиях безопасности, но и во вступлении в НАТО. Об этом он сообщил в интервью BBC.

По его словам, Альянс должен предоставить Украине гарантии безопасности, но в конечном итоге цель Украины — вступление в НАТО. 

Он отметил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг "знает его позицию". 

"Мы много раз говорили им: "Не выбивайте землю из-под наших ног"", — подчеркнул глава государства.

12 июня президент Польши Анджей Дуда на встрече в Париже с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном решительно высказался за принятие Украины в НАТО, в то время как его собеседники отстаивали значительно менее категорическую позицию.

Читайте также: Столтенберг рассказал, чего ждать от саммита НАТО: будет программа поддержки Украины

Дмитрий Гриниченко
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