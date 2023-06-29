Столтенберга запитали про гарантії України на саміті НАТО: Буде дуже сильне послання

На саміті НАТО у Вільнюсі союзники "обговорять" прагнення України стати членом Альянсу і "спрямують дуже сильне послання про підтримку України". Про це заявив генеральний секретар оборонного союзу Єнс Столтенберг у будівлі Євроради.

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Він, як і раніше, заявив, що "всі союзники згодні, що у нас політика відкритих дверей, що видно зі шляху Фінляндії та Швеції до Альянсу".

"Ми також згодні, що Україна стане членом НАТО, і ми згодні, що не Росії, а членам НАТО та Україні вирішувати, коли настане час надіслати їй повне запрошення долучитися", – додав він.

28 червня президент Зеленський закликав НАТО "перестати озиратися на Кремль при ухваленні рішень ". На його думку, "є всі підстави для політичного запрошення".

А зараз, за словами Столтенберга, "найбільш термінове, негайне", – це підтримувати Україну, щоб вона відстояла суверенітет на незалежність.

Генсек НАТО неодноразово повторив за час спілкування з пресою, що Альянс продовжить підтримувати Україну і на майбутньому саміті погодять "багаторічну програму допомоги Україні, щоб вона просувалась у бік НАТО і була [в результаті] повністю сумісною з Альянсом".

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На питання "Чи корегуєте ви військову підтримку" залежно від "заколоту" ватажка Групи Вагнера в Росії, Столтенберг традиційно сказав, що союзники "надали безпрецедентну підтримку, і ми нарощуємо її".

Він додав, що за минулий тиждень деякі країни-члени оголосили про нові пакети військової допомоги та повідомили, що "стартували тренування на F-16".

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