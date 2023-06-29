Столтенберга запитали про гарантії України на саміті НАТО: Буде дуже сильне послання
На саміті НАТО у Вільнюсі союзники "обговорять" прагнення України стати членом Альянсу і "спрямують дуже сильне послання про підтримку України". Про це заявив генеральний секретар оборонного союзу Єнс Столтенберг у будівлі Євроради.
Він, як і раніше, заявив, що "всі союзники згодні, що у нас політика відкритих дверей, що видно зі шляху Фінляндії та Швеції до Альянсу".
"Ми також згодні, що Україна стане членом НАТО, і ми згодні, що не Росії, а членам НАТО та Україні вирішувати, коли настане час надіслати їй повне запрошення долучитися", – додав він.
28 червня президент Зеленський закликав НАТО "перестати озиратися на Кремль при ухваленні рішень ". На його думку, "є всі підстави для політичного запрошення".
А зараз, за словами Столтенберга, "найбільш термінове, негайне", – це підтримувати Україну, щоб вона відстояла суверенітет на незалежність.
Генсек НАТО неодноразово повторив за час спілкування з пресою, що Альянс продовжить підтримувати Україну і на майбутньому саміті погодять "багаторічну програму допомоги Україні, щоб вона просувалась у бік НАТО і була [в результаті] повністю сумісною з Альянсом".
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На питання "Чи корегуєте ви військову підтримку" залежно від "заколоту" ватажка Групи Вагнера в Росії, Столтенберг традиційно сказав, що союзники "надали безпрецедентну підтримку, і ми нарощуємо її".
Він додав, що за минулий тиждень деякі країни-члени оголосили про нові пакети військової допомоги та повідомили, що "стартували тренування на F-16".
- 1 червня 2023 року Зеленський заявив, що Україна готова вступити до НАТО, проте чекає на готовність від Альянсу.
- Канцлер ФРН Шольц не вірить у швидкий вступ України до НАТО, а міністр оборони Німеччини повідомив, що НАТО може погодитись надати Україні спрощену процедуру вступу.
- У Великій Британії заявили, що підтримають вступ України до НАТО за спрощеною процедурою.
- Le Monde вважає, що Франція може підтримати вступ України до НАТО, "щоб навчити Кремль".
- Тим часом Україна очікує від саміту НАТО на запрошення до Альянсу з "відкритою датою".
- Попри його особисте небажання, Столтенберг, ймовірно, залишиться генсеком НАТО ще на рік, пишуть євроЗМІ. Раніше він заявив, що НАТО не готує офіційне запрошення України до Альянсу на саміті у Вільнюсі.
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