Україна очікує від саміту НАТО запрошення до Альянсу з "відкритою датою" – Єрмак

Україна розраховує отримати запрошення вступити до НАТО з "відкритою датою" у липні під час саміту Альянсу у Вільнюсі. Про це сказав глава Офісу президента Андрій Єрмак.

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Єрмак у виступі на відео в американському стратегічному центрі Atlantic Council сказав, що Україна очікує, що на саміті НАТО у Вільнюсі 11-12 липня вона отримає запрошення на вступ до Північноатлантичного Альянсу з "відкритою датою".

"Ми очікуємо, що Україну буде запрошено до НАТО з відкритою датою", – сказав Єрмак.

"Це буде сильний сигнал, який очікують не лише в Україні, а й у всьому світі", – наголосив він.

На його думку, нездатність НАТО "ухвалити сильне рішення" деморалізує українців, хоч Україна довела на полі бою, що готова приєднатися до оборонного альянсу.

Глава Офісу президента сказав, що Вашингтон і Київ продовжують консультації про те, яке рішення ухвалять щодо України лідери НАТО у Вільнюсі, зокрема гарантії безпеки для України на період, доки вона не стане повноправним членом Альянсу.

Сьогодні Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC сказав, що Україні потрібні не лише гарантії безпеки, а й повноцінний вступ до НАТО.

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