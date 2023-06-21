RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Україна очікує від саміту НАТО запрошення до Альянсу з "відкритою датою" – Єрмак

Этот материал также доступен на русском
21.06.2023, 20:35
Україна очікує від саміту НАТО запрошення до Альянсу з
Фото - Генштаб ЗСУ

Україна розраховує отримати запрошення вступити до НАТО з "відкритою датою" у липні під час саміту Альянсу у Вільнюсі. Про це сказав глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Єрмак у виступі на відео в американському стратегічному центрі Atlantic Council сказав, що Україна очікує, що на саміті НАТО у Вільнюсі 11-12 липня вона отримає запрошення на вступ до Північноатлантичного Альянсу з "відкритою датою".

"Ми очікуємо, що Україну буде запрошено до НАТО з відкритою датою", – сказав Єрмак.

"Це буде сильний сигнал, який очікують не лише в Україні, а й у всьому світі", – наголосив він.

На його думку, нездатність НАТО "ухвалити сильне рішення" деморалізує українців, хоч Україна довела на полі бою, що готова приєднатися до оборонного альянсу.

Глава Офісу президента сказав, що Вашингтон і Київ продовжують консультації про те, яке рішення ухвалять щодо України лідери НАТО у Вільнюсі, зокрема гарантії безпеки для України на період, доки вона не стане повноправним членом Альянсу.

Сьогодні Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC сказав, що Україні потрібні не лише гарантії безпеки, а й повноцінний вступ до НАТО.

Читайте також: Столтенберг розповів, чого чекати від саміту НАТО: буде програма підтримки України

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
НАТОАндрій Єрмаквступ до НАТОAtlantic Council
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 