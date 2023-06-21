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Украина ожидает от саммита НАТО приглашение в Альянс с "открытой датой" – Ермак

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2023, 20:35
Украина ожидает от саммита НАТО приглашение в Альянс с
Фото - Генштаб ВСУ

Украина рассчитывает получить приглашение вступить в НАТО с "открытой датой" в июле во время саммита Альянса в Вильнюсе. Об этом сказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Ермак в выступлении по видео в американском стратегическом центре Atlantic Council сказал, что Украина ожидает, что на саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля она получит приглашение на вступление в Североатлантический Альянс с "открытой датой".

"Мы ожидаем, что Украина будет приглашена в НАТО с открытой датой", – сказал Ермак. 

"Это будет сильный сигнал, который ожидают не только в Украине, но и во всем мире", – подчеркнул он.

По его мнению, неспособность НАТО "принять сильное решение" деморализует украинцев, при том, что Украина доказала на поле боя, что готова присоединиться к оборонному альянсу.

Глава Офиса президента сказал, что Вашингтон и Киев продолжают консультации о том, какое решение примут в отношении Украины лидеры НАТО в Вильнюсе, в том числе о  гарантиях безопасности для Украины на период, пока она не станет полноправным членом Альянса.

Сегодня Владимир Зеленский в интервью BBC сказал, что Украине нужны не только гарантии безопасности, но и полноценное вступление в НАТО.

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Сергей Бережной
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