Украина ожидает от саммита НАТО приглашение в Альянс с "открытой датой" – Ермак
Украина рассчитывает получить приглашение вступить в НАТО с "открытой датой" в июле во время саммита Альянса в Вильнюсе. Об этом сказал глава Офиса президента Андрей Ермак.
Ермак в выступлении по видео в американском стратегическом центре Atlantic Council сказал, что Украина ожидает, что на саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля она получит приглашение на вступление в Североатлантический Альянс с "открытой датой".
"Мы ожидаем, что Украина будет приглашена в НАТО с открытой датой", – сказал Ермак.
"Это будет сильный сигнал, который ожидают не только в Украине, но и во всем мире", – подчеркнул он.
По его мнению, неспособность НАТО "принять сильное решение" деморализует украинцев, при том, что Украина доказала на поле боя, что готова присоединиться к оборонному альянсу.
Глава Офиса президента сказал, что Вашингтон и Киев продолжают консультации о том, какое решение примут в отношении Украины лидеры НАТО в Вильнюсе, в том числе о гарантиях безопасности для Украины на период, пока она не станет полноправным членом Альянса.
Сегодня Владимир Зеленский в интервью BBC сказал, что Украине нужны не только гарантии безопасности, но и полноценное вступление в НАТО.
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