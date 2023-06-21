Велика Британія підтримає вступ України в НАТО за спрощеною процедурою – Клеверлі

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що його країна "дуже підтримає", якщо Україна зможе пройти через спрощений вступ у НАТО. Про це він заявив 21 червня на конференції з питань відновлення України у Лондоні, передає The Guardian.

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Клеверлі вважає, що Лондон підтримає пропозицію України не проходити етап ПДЧ для приєднання до Альянсу.

"Ми бачили, як Україна розвивалася, і розвивалася неймовірно швидко", – заявив Клеверлі.

Він наголосив, що реформа Збройних Сил України відбувається прямо під час конфлікту.

"Я думаю, що позиція Великої Британії була б дуже і дуже прихильною, якби ми відійшли від ПДЧ, визнавши, що цього не вимагалося як від Швеції, так і від Фінляндії. І українці продемонстрували свою прихильність до реформи збройних сил, що потрібно для членства в НАТО, своїми діями на полі бою. Я думаю, що всі союзники по НАТО визнають це", – заявив Клеверлі.

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