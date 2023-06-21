RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Велика Британія підтримає вступ України в НАТО за спрощеною процедурою – Клеверлі

Этот материал также доступен на русском
21.06.2023, 21:59
Велика Британія підтримає вступ України в НАТО за спрощеною процедурою – Клеверлі - Фото
Джеймс Клеверли (Фото - James Cleverly, Twitter)

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що його країна "дуже підтримає", якщо Україна зможе пройти через спрощений вступ у НАТО. Про це він заявив 21 червня на конференції з питань відновлення України у Лондоні, передає The Guardian.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Клеверлі вважає, що Лондон підтримає пропозицію України не проходити етап ПДЧ для приєднання до Альянсу.

"Ми бачили, як Україна розвивалася, і розвивалася неймовірно швидко", – заявив Клеверлі.

Він наголосив, що реформа Збройних Сил України відбувається прямо під час конфлікту.

"Я думаю, що позиція Великої Британії була б дуже і дуже прихильною, якби ми відійшли від ПДЧ, визнавши, що цього не вимагалося як від Швеції, так і від Фінляндії. І українці продемонстрували свою прихильність до реформи збройних сил, що потрібно для членства в НАТО, своїми діями на полі бою. Я думаю, що всі союзники по НАТО визнають це", – заявив Клеверлі.

Читайте також: Зеленський про вступ до НАТО Столтенберг знає позицію. Не вибивайте землю з-під ніг

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
НАТОбританіяВелика БританіяДжеймс Клеверлі
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 