Великобритания поддержит вступление Украины в НАТО по упрощенной процедуре – Клеверли
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что его страна "очень поддержит", если Украина сможет пройти через упрощенный процесс вступления в НАТО. Об этом он заявил 21 июня на конференции по вопросам восстановления Украины в Лондоне, передает The Guardian.
Клеверли считает, что Лондон поддержит предложение Украины не проходить этап ПДЧ для присоединения к Альянсу.
"Мы видели, как Украина развивалась, и развивалась невероятно быстро", – заявил Клеверли.
Он подчеркнул, что реформа Вооруженных сил Украины происходит прямо во время конфликта.
"Я думаю, что позиция Великобритании была бы очень и очень благосклонной, если бы мы отошли от ПДЧ, признав, что этого не требовалось как от Швеции, так и от Финляндии. И украинцы продемонстрировали свою приверженность реформе вооруженных сил, что требуется для членства в НАТО, своими действиями на поле боя. Я думаю, что все союзники по НАТО признают это", – заявил Клеверли.
- Франция может поддержать вступление Украины в НАТО, чтобы "вразумить" Кремль.
- 1 июня 2023 года президент Владимир Зеленский сказал, что вопрос о принятии Украины в НАТО слишком затянулся.
- 16 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что НАТО должно упростить вступление Украины, отменив для нее необходимость проходить План действий по членству.
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