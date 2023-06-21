Великобритания поддержит вступление Украины в НАТО по упрощенной процедуре – Клеверли

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что его страна "очень поддержит", если Украина сможет пройти через упрощенный процесс вступления в НАТО. Об этом он заявил 21 июня на конференции по вопросам восстановления Украины в Лондоне, передает The Guardian.

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Клеверли считает, что Лондон поддержит предложение Украины не проходить этап ПДЧ для присоединения к Альянсу.

"Мы видели, как Украина развивалась, и развивалась невероятно быстро", – заявил Клеверли.

Он подчеркнул, что реформа Вооруженных сил Украины происходит прямо во время конфликта.

"Я думаю, что позиция Великобритании была бы очень и очень благосклонной, если бы мы отошли от ПДЧ, признав, что этого не требовалось как от Швеции, так и от Финляндии. И украинцы продемонстрировали свою приверженность реформе вооруженных сил, что требуется для членства в НАТО, своими действиями на поле боя. Я думаю, что все союзники по НАТО признают это", – заявил Клеверли.

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