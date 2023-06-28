НАТО час перестати озиратися на Кремль при ухваленні рішень – Зеленський
Країнам НАТО настав час припинити оглядатися на Кремль під час прийняття рішень. Про це заявив у виступі у Верховній Раді президент Володимир Зеленський.
Вже ніхто не сумнівається, що Україна здатна захистити себе і своїх союзників, сказав президент, виступаючи у Верховній Раді у зв'язку з днем Конституції України.
Він наголосив, що вступ країни до НАТО "має стати потужним сигналом світу", що НАТО – це "Альянс, який здатний захищати і дійсно захищає".
"Важливо, щоб усі партнери України з НАТО перестали озиратися на Кремль при ухваленні власних важливих рішень" , – сказав Зеленський.
Він зазначив, що навіть у самій Росії "перестали озиратися на ослабленого господаря Кремля", і для країн Заходу виглядає повним абсурдом "озиратися на такого нездатного керівника такої нездатної держави".
У тому ж виступі Зеленський виніс на обговорення доктрину нашої країни та п'ять основних орієнтирів, які "нація визначає як важливі".
- 1 червня 2023 року Зеленський заявив, що Україна готова вступити до НАТО, проте чекає на готовність від Альянсу.
- 16 червня міністр оборони Німеччини повідомив, що НАТО може погодитись надати Україні спрощену процедуру вступу до Альянсу.
- 19 червня Столтенберг заявив, що НАТО не готує офіційне запрошення України до Альянсу на саміті у Вільнюсі.
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