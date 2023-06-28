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НАТО час перестати озиратися на Кремль при ухваленні рішень – Зеленський

Этот материал также доступен на русском
28.06.2023, 16:27
НАТО час перестати озиратися на Кремль при ухваленні рішень – Зеленський - Фото
Виступ Володимира Зеленського у Верховній Раді (Фото – Офіс президента)

Країнам НАТО настав час припинити оглядатися на Кремль під час прийняття рішень. Про це заявив у виступі у Верховній Раді президент Володимир Зеленський.

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Вже ніхто не сумнівається, що Україна здатна захистити себе і своїх союзників, сказав президент, виступаючи у Верховній Раді у зв'язку з днем Конституції України.

Він наголосив, що вступ країни до НАТО "має стати потужним сигналом світу", що НАТО – це "Альянс, який здатний захищати і дійсно захищає".

"Важливо, щоб усі партнери України з НАТО перестали озиратися на Кремль при ухваленні власних важливих рішень" , – сказав Зеленський.

Він зазначив, що навіть у самій Росії "перестали озиратися на ослабленого господаря Кремля", і для країн Заходу виглядає повним абсурдом "озиратися на такого нездатного керівника такої нездатної держави".

У тому ж виступі Зеленський виніс на обговорення доктрину нашої країни та п'ять основних орієнтирів, які "нація визначає як важливі".

Читайте також: Саміт НАТО. МЗС звернулося до 31 члена Альянсу: Надати гарантії безпеки для України

Сергій Бережний
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