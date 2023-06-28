НАТО час перестати озиратися на Кремль при ухваленні рішень – Зеленський

Країнам НАТО настав час припинити оглядатися на Кремль під час прийняття рішень. Про це заявив у виступі у Верховній Раді президент Володимир Зеленський.

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Вже ніхто не сумнівається, що Україна здатна захистити себе і своїх союзників, сказав президент, виступаючи у Верховній Раді у зв'язку з днем Конституції України.

Він наголосив, що вступ країни до НАТО "має стати потужним сигналом світу", що НАТО – це "Альянс, який здатний захищати і дійсно захищає".

"Важливо, щоб усі партнери України з НАТО перестали озиратися на Кремль при ухваленні власних важливих рішень" , – сказав Зеленський.



Він зазначив, що навіть у самій Росії "перестали озиратися на ослабленого господаря Кремля", і для країн Заходу виглядає повним абсурдом "озиратися на такого нездатного керівника такої нездатної держави".

У тому ж виступі Зеленський виніс на обговорення доктрину нашої країни та п'ять основних орієнтирів, які "нація визначає як важливі".

1 червня 2023 року Зеленський заявив, що Україна готова вступити до НАТО, проте чекає на готовність від Альянсу.

16 червня міністр оборони Німеччини повідомив, що НАТО може погодитись надати Україні спрощену процедуру вступу до Альянсу.

19 червня Столтенберг заявив, що НАТО не готує офіційне запрошення України до Альянсу на саміті у Вільнюсі.

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