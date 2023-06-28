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НАТО пора перестать оглядываться на Кремль при принятии решений – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
28.06.2023, 16:27
НАТО пора перестать оглядываться на Кремль при принятии решений – Зеленский - Фото
Выступление Владимира Зеленского в Верховной Раде (Фото - Офис президента)

Странам НАТО пора прекратить оглядываться на Кремль при принятии решений. Об этом заявил в выступлении в Верховной Раде президент Владимир Зеленский.

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Уже никто не сомневается в том, что Украина способна защитить себя и своих союзников, сказал президент, выступая в Верховной Раде в связи с днем Конституции Украины.  

Он подчеркнул, что вступление страны в НАТО "должно стать мощным сигналом миру", что НАТО – это "Альянс, который способен защищать и действительно защищает.

"Важно, чтобы все партнеры Украины по НАТО перестали оглядываться на Кремль при принятии собственных важных решений", – сказал Зеленский.

Он отметил, что даже в самой России "перестали оглядываться на хилого хозяина Кремля", и для стран Запада выглядит полным абсурдом "оглядываться на такого неспособного руководителя такого неспособного государства".

В том же выступлении Зеленский вынес на обсуждение доктрину нашей страны и пять основных ориентиров, которые "нация определяет как важные".

Читайте также: Саммит НАТО. МИД обратился к 31 члену Альянса: Предоставить гарантии безопасности для Украины

Сергей Бережной
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