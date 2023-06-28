НАТО пора перестать оглядываться на Кремль при принятии решений – Зеленский

Странам НАТО пора прекратить оглядываться на Кремль при принятии решений. Об этом заявил в выступлении в Верховной Раде президент Владимир Зеленский.

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Уже никто не сомневается в том, что Украина способна защитить себя и своих союзников, сказал президент, выступая в Верховной Раде в связи с днем Конституции Украины.

Он подчеркнул, что вступление страны в НАТО "должно стать мощным сигналом миру", что НАТО – это "Альянс, который способен защищать и действительно защищает.

"Важно, чтобы все партнеры Украины по НАТО перестали оглядываться на Кремль при принятии собственных важных решений", – сказал Зеленский.



Он отметил, что даже в самой России "перестали оглядываться на хилого хозяина Кремля", и для стран Запада выглядит полным абсурдом "оглядываться на такого неспособного руководителя такого неспособного государства".

В том же выступлении Зеленский вынес на обсуждение доктрину нашей страны и пять основных ориентиров, которые "нация определяет как важные".

1 июня 2023 года Зеленский заявил, что Украина готова вступить в НАТО, однако ждет готовности от Альянса.

16 июня министр обороны Германии сообщил, что НАТО может согласиться предоставить Украине упрощенную процедуру вступления в Альянс.

19 июня Столтенберг заявил, что НАТО не готовит официальное приглашение Украины в Альянс на саммите в Вильнюсе.

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