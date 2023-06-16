НАТО может разрешить Украине вступление по упрощенной процедуре – министр обороны Германии

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что союзники по НАТО могут устранить некоторые препятствия на пути Украины к вступлению в Альянс. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на слова чиновника.

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Журналисты спросили Писториуса насчет информации, что якобы США готовы разрешить Украине отказаться от формальной процедуры вступления в Альянс, требовавшейся от некоторых стран ранее.

"Появляется все больше признаков того, что все [в НАТО] смогут согласиться с этим", – ответил глава Минобороны Германии.

Писториус также отметил, что был бы "открыт" к такому решению насчет Украины.

Ранее чиновники государств-членов НАТО заявляли, что Украина не сможет стать членом Альянса во время агрессивной войны России против Украины. В частности, об этом говорил министр обороны Великобритании Уоллес.

16 июня глава МИД Украины призвал генсека НАТО Столтенберга привести решение Альянса в соответствие с новой реальностью.

Издание Axios утверждает, что президент США Байден поддерживает вступление Украины в НАТО по упрощенной процедуре.

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