Axios пишет, что Байден якобы поддерживает упрощенное вступление Украины в НАТО

Президент США Джо Байден поддерживает упрощенное вступление Украины в НАТО. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на два источника, знакомые с обсуждениями.

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По словам собеседников журналистов, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил Байдену объявить, что Украине не нужно будет выполнять план действий по членству, чтобы присоединиться к Альянсу.

Отмечается, что накануне июльского саммита НАТО в Вильнюсе мнения союзников о будущем членстве Украины расходятся.

В материале сказано, что Байден и канцлер Германии Олаф Шольц были среди тех, кто поддерживал формулировку о "политике открытых дверей" Альянса.

Axios пишет, что несколько стран Восточной Европы потребовали от Байдена демонстрации того, что Украина присоединится к НАТО быстрее.

Источники заявляют, что Байден искал "золотую середину", которая могла бы объединить НАТО, и поддержал идею Столтенберга, но пока не ясно, устроит ли эта формулировка президента Владимира Зеленского и остальных 30 членов НАТО.

19 февраля 2023 года премьер Британии заявил, что НАТО должно разработать гарантии безопасности для Украины до саммита. 9 мая генсек НАТО Столтенберг сообщил, что все страны НАТО достигли согласия относительно трех пунктов о вступлении Украины в Альянс.

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