Axios пишет, что Байден якобы поддерживает упрощенное вступление Украины в НАТО
Президент США Джо Байден поддерживает упрощенное вступление Украины в НАТО. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на два источника, знакомые с обсуждениями.
По словам собеседников журналистов, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил Байдену объявить, что Украине не нужно будет выполнять план действий по членству, чтобы присоединиться к Альянсу.
Отмечается, что накануне июльского саммита НАТО в Вильнюсе мнения союзников о будущем членстве Украины расходятся.
В материале сказано, что Байден и канцлер Германии Олаф Шольц были среди тех, кто поддерживал формулировку о "политике открытых дверей" Альянса.
Axios пишет, что несколько стран Восточной Европы потребовали от Байдена демонстрации того, что Украина присоединится к НАТО быстрее.
Источники заявляют, что Байден искал "золотую середину", которая могла бы объединить НАТО, и поддержал идею Столтенберга, но пока не ясно, устроит ли эта формулировка президента Владимира Зеленского и остальных 30 членов НАТО.
- 19 февраля 2023 года премьер Британии заявил, что НАТО должно разработать гарантии безопасности для Украины до саммита. 9 мая генсек НАТО Столтенберг сообщил, что все страны НАТО достигли согласия относительно трех пунктов о вступлении Украины в Альянс.
- 1 июня сообщалось, что Франция настаивает на том, чтобы Украина как можно скорее получила четкий план вступления в НАТО, тогда как Германия призывает проявлять осторожность, пока идет война. Президент Зеленский обратился к Западу: "Наши солдаты разочарованы, что решение об Украине в НАТО отодвигается".
- 7 июня Столтенберг заявил, что НАТО должно разработать гарантии безопасности для Украины до ее вступления. В начале июня 2023 года среди стран НАТО еще не было консенсуса по гарантиям безопасности для Украины, писало издание Politicо.
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