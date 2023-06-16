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Axios пишет, что Байден якобы поддерживает упрощенное вступление Украины в НАТО

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2023, 11:07
Axios пишет, что Байден якобы поддерживает упрощенное вступление Украины в НАТО - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден поддерживает упрощенное вступление Украины в НАТО. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на два источника, знакомые с обсуждениями.

По словам собеседников журналистов, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил Байдену объявить, что Украине не нужно будет выполнять план действий по членству, чтобы присоединиться к Альянсу. 

Отмечается, что накануне июльского саммита НАТО в Вильнюсе мнения союзников о будущем членстве Украины расходятся. 

В материале сказано, что Байден и канцлер Германии Олаф Шольц были среди тех, кто поддерживал формулировку о "политике открытых дверей" Альянса.

Axios пишет, что несколько стран Восточной Европы потребовали от Байдена демонстрации того, что Украина присоединится к НАТО быстрее. 

Источники заявляют, что Байден искал "золотую середину", которая могла бы объединить НАТО, и поддержал идею Столтенберга, но пока не ясно, устроит ли эта формулировка президента Владимира Зеленского и остальных 30 членов НАТО.

  • 19 февраля 2023 года премьер Британии заявил, что НАТО должно разработать гарантии безопасности для Украины до саммита. 9 мая генсек НАТО Столтенберг сообщил, что все страны НАТО достигли согласия относительно трех пунктов о вступлении Украины в Альянс.

Читайте также: "Мы и не просим". Кулеба ответил на предположение, что союзники направят войска в Украину

Дмитрий Гриниченко
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