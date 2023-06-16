Axios пише, що Байден нібито підтримує спрощений вступ України до НАТО без виконання ПДЧ

Президент США Джо Байден підтримує спрощений вступ України до НАТО. Про це повідомило видання Axios із посиланням на два джерела, що знайомі з обговореннями.

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За словами співрозмовників журналістів, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запропонував Байдену оголосити, що Україні не потрібно буде виконувати план дій щодо членства, щоб приєднатися до Альянсу.

Зазначається, що напередодні липневого саміту НАТО у Вільнюсі думки союзників щодо майбутнього членства України різняться.

У матеріалі йдеться, що Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц були серед тих, хто підтримував широке формулювання про "політику відкритих дверей" Альянсу.

Axios пише, що кілька країн Східної Європи вимагали від Байдена демонстрації того, що Україна приєднається до НАТО швидше.

Джерела заявляють, що Байден шукав "золоту середину", яка могла б об'єднати НАТО, і підтримав ідею Столтенберга, але поки не ясно, чи влаштує це формулювання президента Володимира Зеленського та інших 30 членів НАТО.

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