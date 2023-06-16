Axios пише, що Байден нібито підтримує спрощений вступ України до НАТО без виконання ПДЧ
Президент США Джо Байден підтримує спрощений вступ України до НАТО. Про це повідомило видання Axios із посиланням на два джерела, що знайомі з обговореннями.
За словами співрозмовників журналістів, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запропонував Байдену оголосити, що Україні не потрібно буде виконувати план дій щодо членства, щоб приєднатися до Альянсу.
Зазначається, що напередодні липневого саміту НАТО у Вільнюсі думки союзників щодо майбутнього членства України різняться.
У матеріалі йдеться, що Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц були серед тих, хто підтримував широке формулювання про "політику відкритих дверей" Альянсу.
Axios пише, що кілька країн Східної Європи вимагали від Байдена демонстрації того, що Україна приєднається до НАТО швидше.
Джерела заявляють, що Байден шукав "золоту середину", яка могла б об'єднати НАТО, і підтримав ідею Столтенберга, але поки не ясно, чи влаштує це формулювання президента Володимира Зеленського та інших 30 членів НАТО.
- 19 лютого 2023 року у Британії заявили, що НАТО має розробити гарантії безпеки для України до саміту. 9 травня генсек НАТО Столтенберг повідомив, що всі країни НАТО досягли згоди щодо трьох пунктів про вступ України до Альянсу.
- 1 червня повідомлялося, що Франція наполягає на тому, щоб Україна як найшвидше отримала чіткий план вступу до НАТО, тоді як Німеччина закликає виявляти обережність, поки триває війна. Президент Зеленський звернувся до Заходу: "Наші солдати розчаровані тим, що рішення про Україну в НАТО відсувається".
- 7 червня Столтенберг заявив, що НАТО має розробити гарантії безпеки для України до її вступу. На початку червня 2023 року серед країн НАТО ще не було консенсусу щодо гарантій безпеки для України, писало видання Politico.
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