RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Axios пише, що Байден нібито підтримує спрощений вступ України до НАТО без виконання ПДЧ

Этот материал также доступен на русском
16.06.2023, 11:07
Axios пише, що Байден нібито підтримує спрощений вступ України до НАТО без виконання ПДЧ - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден підтримує спрощений вступ України до НАТО. Про це повідомило видання Axios із посиланням на два джерела, що знайомі з обговореннями.

За словами співрозмовників журналістів, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запропонував Байдену оголосити, що Україні не потрібно буде виконувати план дій щодо членства, щоб приєднатися до Альянсу.

Зазначається, що напередодні липневого саміту НАТО у Вільнюсі думки союзників щодо майбутнього членства України різняться.

У матеріалі йдеться, що Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц були серед тих, хто підтримував широке формулювання про "політику відкритих дверей" Альянсу.

Axios пише, що кілька країн Східної Європи вимагали від Байдена демонстрації того, що Україна приєднається до НАТО швидше.

Джерела заявляють, що Байден шукав "золоту середину", яка могла б об'єднати НАТО, і підтримав ідею Столтенберга, але поки не ясно, чи влаштує це формулювання президента Володимира Зеленського та інших 30 членів НАТО.

Читайте також: "Ми й не просимо". Кулеба відповів на припущення, що союзники направлять війська в Україну

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Володимир ЗеленськийДжо БайденвійнаНАТОвійськова допомогаЄнс Столтенберггарантії безпеки
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 