НАТО може дозволити Україні вступ за спрощеною процедурою – міністр оборони Німеччини
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що союзники по НАТО можуть усунути деякі перешкоди на шляху України до вступу в Альянс. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на слова посадовця.
Журналісти запитали Пісторіуса стосовно інформації, нібито США готові дозволити Україні відмовитись від формальної процедури вступу в Альянс, яка вимагалась від деяких країн раніше.
"З’являється все більше ознак того, що всі [у НАТО] зможуть погодитися з цим", – відповів очільник Міноборони Німеччини.
Пісторіус також зазначив, що був би "відкритий" до такого рішення стосовно України.
Раніше посадовці держав-членів НАТО заявляли, що Україна не зможе стати членом Альянсу під час агресивної війни Росії проти України. Зокрема, про це казав міністр оборони Великої Британії Воллес.
- 16 червня очільник МЗС України закликав генсека НАТО Столтенберга привести рішення Альянсу у відповідність до нової реальності.
- Видання Axios стверджує, що президент США Байден підтримує вступ України до НАТО за спрощеною процедурою.
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