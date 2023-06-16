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НАТО може дозволити Україні вступ за спрощеною процедурою – міністр оборони Німеччини

Этот материал также доступен на русском
16.06.2023, 11:50
НАТО може дозволити Україні вступ за спрощеною процедурою – міністр оборони Німеччини - Фото
Борис Пісторіус (Фото: EPA)

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що союзники по НАТО можуть усунути деякі перешкоди на шляху України до вступу в Альянс. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на слова посадовця.

Журналісти запитали Пісторіуса стосовно інформації, нібито США готові дозволити Україні відмовитись від формальної процедури вступу в Альянс, яка вимагалась від деяких країн раніше.

"З’являється все більше ознак того, що всі [у НАТО] зможуть погодитися з цим", – відповів очільник Міноборони Німеччини.

Пісторіус також зазначив, що був би "відкритий" до такого рішення стосовно України.

Раніше посадовці держав-членів НАТО заявляли, що Україна не зможе стати членом Альянсу під час агресивної війни Росії проти України. Зокрема, про це казав міністр оборони Великої Британії Воллес.

  • 16 червня очільник МЗС України закликав генсека НАТО Столтенберга привести рішення Альянсу у відповідність до нової реальності.
  • Видання Axios стверджує, що президент США Байден підтримує вступ України до НАТО за спрощеною процедурою.

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Артем Джеріпа
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