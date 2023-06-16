НАТО може дозволити Україні вступ за спрощеною процедурою – міністр оборони Німеччини

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що союзники по НАТО можуть усунути деякі перешкоди на шляху України до вступу в Альянс. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на слова посадовця.

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Журналісти запитали Пісторіуса стосовно інформації, нібито США готові дозволити Україні відмовитись від формальної процедури вступу в Альянс, яка вимагалась від деяких країн раніше.

"З’являється все більше ознак того, що всі [у НАТО] зможуть погодитися з цим", – відповів очільник Міноборони Німеччини.

Пісторіус також зазначив, що був би "відкритий" до такого рішення стосовно України.

Раніше посадовці держав-членів НАТО заявляли, що Україна не зможе стати членом Альянсу під час агресивної війни Росії проти України. Зокрема, про це казав міністр оборони Великої Британії Воллес.

16 червня очільник МЗС України закликав генсека НАТО Столтенберга привести рішення Альянсу у відповідність до нової реальності.

Видання Axios стверджує, що президент США Байден підтримує вступ України до НАТО за спрощеною процедурою.

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