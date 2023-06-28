"Больше никогда не согласимся на заморозку конфликта". Зеленский в Раде зачитал доктрину
Президент Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде в честь Дня Конституции Украины, вынес на обсуждение доктрину для нашей страны, содержащую пять основных ориентиров, которые "нация определяет как важные".
"Как Конституция закладывает основы, мы нуждаемся в доктрине для нашего государства. Ясной, не размытой, смелой доктрины. Для Украины, которая идет к победе. И для Украины-победительницы", – написал он в Telegram.
Глава государства подчеркнул, что эта доктрина должна отвечать на все фундаментальные вопросы об Украине и ее будущем.
По словам Зеленского, основными пунктами украинской доктрины являются:
– философия победы;
– глобальная украинская безопасность;
– политика героев;
– политика справедливости;
– трансформация.
"Победа – это изгнание всех российских военных формирований, наемников и боевиков, возвращение в Украину наших людей – тех, кого принудительно депортировали в Россию и тех, кого Россия взяла в плен", – сказал Зеленский в Раде.
Президент подчеркнул, что "Украина больше никогда не согласится на какую-либо форму замороженного конфликта". В этом контексте гарант напомнил об украинской формуле мира. Она, по его словам, универсальна и может помочь другим странам, которые столкнулись с агрессией.
Он добавил, что Украина сама будет выбирать альянсы для себя и свое будущее. По словам Зеленского, это, "однозначно, ЕС и НАТО".
- 28 июня министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что предположительно 2023 год будет решающим в войне Украины против российских захватчиков.
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