Зеленский о наступлении ВСУ: Продвижение вперед по всем направлениям, важные результаты

Президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные Силы Украины продвинулись на всех направлениях, где проводится наступление. Об этом он сообщил в обращении к нации.

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По его словам, за сегодняшний день на фронте было движение вперед.

"На всех направлениях, где мы ведем наступательные действия. Есть важные результаты в отражении российских штурмов. Спасибо, воины", — сказал Зеленский.

Он отметил бойцов 3 отдельной штурмовой бригады, 28 и 54 отдельных механизированных бригад, а также 57 отдельной мотопехотной бригады

Глава государства упомянул новый пакет военной помощи США на $500 млн и поблагодарил главу Белого дома Джо Байдена, Конгресс и американский народ.

Также Зеленский упомянул об активной подготовке к саммиту НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе.

26 июня стало известно, что Силы обороны освободили Ровнополь в направлении Мариуполя и Бердянска.

Reuters заявило, что завтра США объявят о новом пакете военной помощи на $500 млн для украинского контрнаступления.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ сообщил, что под Бахмутом уже нет российских боевиков Группы Вагнера, но есть захватчики из других российских ЧВК.

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