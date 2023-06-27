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Зеленский о наступлении ВСУ: Продвижение вперед по всем направлениям, важные результаты

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2023, 23:19
Зеленский о наступлении ВСУ: Продвижение вперед по всем направлениям, важные результаты - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные Силы Украины продвинулись на всех направлениях, где проводится наступление. Об этом он сообщил в обращении к нации. 

По его словам, за сегодняшний день на фронте было движение вперед. 

"На всех направлениях, где мы ведем наступательные действия. Есть важные результаты в отражении российских штурмов. Спасибо, воины", — сказал Зеленский.

Он отметил бойцов 3 отдельной штурмовой бригады, 28 и 54 отдельных механизированных бригад, а также 57 отдельной мотопехотной бригады 

Глава государства упомянул новый пакет военной помощи США на $500 млн и поблагодарил главу Белого дома Джо Байдена, Конгресс и американский народ. 

Также Зеленский упомянул об активной подготовке к саммиту НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе.

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Дмитрий Гриниченко
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