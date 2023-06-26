ВСУ: "Вагнеровцев" под Бахмутом уже нет – позорно сбежали. Но есть другие российские ЧВК

Наемников из террористической организации Группа Вагнера в районе Бахмута уже нет, но там, кроме регулярных войск РФ, есть оккупанты из других российских частных военных компаний. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

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Комментируя вчерашние новости об успехах Сил обороны на Бахмутском направлении, Череватый сказал: "Инициатива в наших руках, мы продолжаем давление на противника. Детали будут позже верифицированы и доведены".

В течение суток, по его словам, на этом направлении были убиты 153 россиянина, 203 оккупанта получили ранения, шестерых Силы обороны взяли в плен. Произошло 17 боестолкновений, россияне продолжали активно обстреливать украинских защитников, а также дважды атаковали с авиации.

Отвечая на вопрос журналиста, есть ли какая-либо информация о присутствии в районе Бахмута террористов из Группы Вагнера, Череватый сказал: "Нет, они оттуда вышли, а точнее – позорно сбежали. Главной действующей силой там сейчас являются воздушно-десантные подразделения противника. И это четкий маркер, насколько для них важно удержать Бахмут".

По словам спикера ВСУ, помимо воздушно-десантных подразделений РФ в районе Бахмута есть также оккупационные пехотные подразделения и другие ЧВК, в том числе Шторм-Z.

24 июня 2023 года Восточная группировка войск начала наступление на нескольких направлениях одновременно: на всех есть продвижение вперед.

25 июня Билецкий сообщил, что 3 ОШБр на Бахмутском направлении выбили российских захватчиков с плацдарма на западном берегу канала Северский Донец.

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