Россиян выбили с плацдарма на западном берегу канала Северский Донец – Билецкий
25.06.2023, 06:21
Бахмут (Фото - Facebook Генеральный штаб ВСУ)
Вооруженные Силы Украины выбили российских оккупантов с плацдарма на западном берегу канала Северский Донец. Об этом сообщил командир третьей отдельной штурмовой бригады полковник Андрей Билецкий.
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"Сегодня бойцы первого механизированного батальона третьей ОШБр разгромили третий батальон 57 гвардейской мотострелковой бригады РФ", – рассказал Билецкий.
По его информации, уничтожено 30 оккупантов, есть десятки раненых и десяток пленных.
"Плацдарм врага на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс полностью зачищен", – сообщил комбриг третьей ОШБр.
- 24 июня Восточная группировка войск начала наступление на нескольких направлениях одновременно. На всех направлениях есть продвижение вперед.
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