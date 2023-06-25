UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россиян выбили с плацдарма на западном берегу канала Северский Донец – Билецкий

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2023, 06:21
Россиян выбили с плацдарма на западном берегу канала Северский Донец – Билецкий - Фото
Бахмут (Фото - Facebook Генеральный штаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины выбили российских оккупантов с плацдарма на западном берегу канала Северский Донец. Об этом сообщил командир третьей отдельной штурмовой бригады полковник Андрей Билецкий.

"Сегодня бойцы первого механизированного батальона третьей ОШБр разгромили третий батальон 57 гвардейской мотострелковой бригады РФ", – рассказал Билецкий.

По его информации, уничтожено 30 оккупантов, есть десятки раненых и десяток пленных.

"Плацдарм врага на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс полностью зачищен", – сообщил комбриг третьей ОШБр.

Россиян выбили с плацдарма на западном берегу канала Северский Донец – Билецкий

  • 24 июня Восточная группировка войск начала наступление на нескольких направлениях одновременно. На всех направлениях есть продвижение вперед. 

Читайте также: ВСУ под Бахмутом пытались словами убедить оккупантов идти домой – видео

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнабахмутандрей билецкий
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 