ВСУ под Бахмутом пытались словами убедить оккупантов идти домой – видео

Сегодня днем, когда российская террористическая организация Группа Вагнера двигалась на Москву, украинские бойцы на Бахмутском направлении провели мероприятие психологического влияния на российских оккупантов. Соответствующее видео опубликовал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Сегодня наши воины на Бахмутском направлении посоветовали россиянам возвращаться домой, чтобы не повторить лежащие в земле "подвиги" врагов из "вагнера"", – написал он.

Сегодня главарь российской террористической организации Группа Вагнера заявил о походе на Москву после того, как, по его словам, армия РФ нанесла удары по тылам организации.

В противодействие террористам Вагнера в Ростовскую область отправилась колонна кадыровцев из Чечни.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Пригожин не принимает решения самостоятельно, у него есть сообщники в Кремле.

К вечеру Пригожин вдруг остановил движение на Москву.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.