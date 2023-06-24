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ВСУ под Бахмутом пытались словами убедить оккупантов идти домой – видео

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2023, 22:33
ВСУ под Бахмутом пытались словами убедить оккупантов идти домой – видео - Фото
Скриншот с видео

Сегодня днем, когда российская террористическая организация Группа Вагнера двигалась на Москву, украинские бойцы на Бахмутском направлении провели мероприятие психологического влияния на российских оккупантов. Соответствующее видео опубликовал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

"Сегодня наши воины на Бахмутском направлении посоветовали россиянам возвращаться домой, чтобы не повторить лежащие в земле "подвиги" врагов из "вагнера"", – написал он.

  • Сегодня главарь российской террористической организации Группа Вагнера заявил о походе на Москву после того, как, по его словам, армия РФ нанесла удары по тылам организации.
  • В противодействие террористам Вагнера в Ростовскую область отправилась колонна кадыровцев из Чечни.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Пригожин не принимает решения самостоятельно, у него есть сообщники в Кремле.
  • К вечеру Пригожин вдруг остановил движение на Москву.
Вадим Ребрина
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войнаалександр сырский
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