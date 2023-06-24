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ЗСУ під Бахмутом намагалися словами переконати окупантів йти додому – відео

Этот материал также доступен на русском
24.06.2023, 22:33
ЗСУ під Бахмутом намагалися словами переконати окупантів йти додому – відео - Фото
Скріншот з відео

Сьогодні вдень, коли російська терористична організація Група Вагнера рухалася на Москву, українські бійці на Бахмутському напрямку провели захід психологічного впливу на російських окупантів. Відповідне відео опублікував командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

"Сьогодні наші воїни на Бахмутському напрямку порадили росіянам повертатися додому, щоб не повторити "подвиги" ворогів з "вагнера", які лежать у землі", – написав він.

  • Сьогодні ватажок російської терористичної організації Група Вагнера заявив про похід на Москву після того, як, за його словами, армія РФ завдала ударів по тилах організації. 
  • На протидію терористам Вагнера у Ростовську область вирушила колона кадирівців з Чечні.  
  • Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Пригожин не приймає рішення самостійно, він має спільників у Кремлі. 
  • Ближче до вечора Пригожин раптом зупинив рух на Москву.
Вадим Ребрина
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війнаолександр сирський
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