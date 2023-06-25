Росіян вибили з плацдарму на західному березі каналу Сіверський Донець – Білецький

Збройні Сили України вибили російських окупантів з плацдарму на західному березі каналу Сіверський Донець. Про це повідомив командир третьої окремої штурмової бригади полковник Андрій Білецький.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Сьогодні бійці першого механізованого батальйону третьої ОШБр розгромили третій батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади РФ", – розповів Білецький.

За його інформацією, знищено 30 окупантів, є десятки поранених та десяток полонених.

"Плацдарм ворога на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас повністю зачищений", – повідомив комбриг третьої ОШБр.

24 червня Східне угруповання військ почало наступ на кількох напрямках одночасно. На всіх напрямках є поступ уперед.

Читайте також: ЗСУ під Бахмутом намагалися словами переконати окупантів йти додому – відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.