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Росіян вибили з плацдарму на західному березі каналу Сіверський Донець – Білецький

Этот материал также доступен на русском
25.06.2023, 06:21
Росіян вибили з плацдарму на західному березі каналу Сіверський Донець – Білецький - Фото
Бахмут (Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ)

Збройні Сили України вибили російських окупантів з плацдарму на західному березі каналу Сіверський Донець. Про це повідомив командир третьої окремої штурмової бригади полковник Андрій Білецький.

"Сьогодні бійці першого механізованого батальйону третьої ОШБр розгромили третій батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади РФ", – розповів Білецький.

За його інформацією, знищено 30 окупантів, є десятки поранених та десяток полонених.

"Плацдарм ворога на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас повністю зачищений", – повідомив комбриг третьої ОШБр.

Росіян вибили з плацдарму на західному березі каналу Сіверський Донець – Білецький

  • 24 червня Східне угруповання військ почало наступ на кількох напрямках одночасно. На всіх напрямках є поступ уперед.

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Наталія Медведєва
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війнаандрій білецькийбахмут
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