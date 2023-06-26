ЗСУ: "Вагнерівців" під Бахмутом вже немає – ганебно втекли. Але є інші російські ПВК

Найманців з терористичної організації Група Вагнера в районі Бахмута вже немає, але там, крім регулярних військ РФ, є окупанти з інших російських приватних військових компаній. Про це в ефірі телемарафону сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

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Коментуючи вчорашні новини про успіхи Сил оборони на Бахмутському напрямку, Череватий сказав: "Ініціатива у наших руках, ми продовжуємо тиск на противника. Деталі будуть згодом верифіковані й доведені".

Протягом доби, за його словами, на цьому напрямку було вбито 153 росіян, 203 окупанти отримали поранення, шістьох Сили оборони взяли в полон. Відбулось 17 боєзіткнень, росіяни продовжували активно обстрілювати українських захисників, а також двічі атакували з авіації.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи є якась інформація про присутність в районі Бахмута терористів з Групи Вагнера, Череватий сказав: "Ні, вони звідти вийшли, а точніше – ганебно втекли. Головною дієвою силою там зараз є повітряно-десантні підрозділи противника. І це чіткий маркер, наскільки для них важливо втримати Бахмут".

За словами речника ЗСУ, крім повітряно-десантних підрозділів РФ у районі Бахмута є також окупаційні піхотні підрозділи та інші ПВК, зокрема Шторм-Z.

24 червня 2023 року Східне угруповання військ розпочало наступ на кількох напрямках одночасно: на всіх є просування вперед.

25 червня Білецький повідомив, що 3 ОШБр на Бахмутському напрямку вибила російських загарбників з плацдарму на західному березі каналу Сіверський Донець.

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