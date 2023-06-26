Президент Володимир Зеленський знову приїхав на схід України. Він зустрівся з командувачем Сухопутних військ ЗСУ Олександром Сирським та вручив нагороди бійцям оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", які виконують бойові завдання в районі Бахмута.

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"Сьогодні маю честь бути поруч із нашими героями… Подякувати, нагородити й потиснути руку. Бажаю здоров’я та тільки перемоги. Україна пишається кожним із вас. Ви круті, міцні, наші справжні українці", – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що всі в Україні знають, що східний напрямок дуже складний, і всі розуміють, що бійці, які тут воюють, роблять найскладнішу роботу.

24 червня Східне угруповання військ почало наступ на кількох напрямках одночасно. На всіх напрямках є поступ уперед.

Вранці 25 червня повідомлялося, що ЗСУ вибили російських окупантів із плацдарму на західному березі каналу Сіверський Донець.

Ввечері 25 червня у ЗСУ повідомили, що Сили оборони України просунулися на відстань до 1000 метрів на південному і північному флангах навколо Бахмута.

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