ЗСУ оточують Бахмут, просунулися за добу до кілометра флангами

Минулої доби Сили оборони України просунулися на відстань до 1000 метрів на південному і північному флангах навколо Бахмута. Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Представник ЗСУ повідомив, що в оперативну зону Східного угруповання ворог стягує всі доступні види військ, у тому числі повітрянодесантні війська, піхоту, бойовий армійський резерв і загони кількох приватних військових компаній.

Як вважає Череватий, в операційній зоні Східного угруповання таких "виразно більше 170 тисяч", і чисельність – це остання перевага, яка, за його словами, залишається в агресора, хоча ЗСУ не дають росіянам цю перевагу використати.

Сьогодні Генштаб повідомив, що на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках росіяни продовжують спроби наступальних дій, за добу там сталося понад 20 зіткнень.

24 червня Східне угруповання військ почало наступ на кількох напрямках одночасно. На всіх напрямках є поступ уперед.

Вранці 25 червня повідомлялося, що ЗСУ вибили російських окупантів із плацдарму на західному березі каналу Сіверський Донець.

Читайте також: Генштаб: Окупанти атакували під Куп'янськом, Лиманом, Бахмутом та Мар'їнкою – карта

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.