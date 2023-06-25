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ЗСУ оточують Бахмут, просунулися за добу до кілометра флангами

Этот материал также доступен на русском
25.06.2023, 23:20
ЗСУ оточують Бахмут, просунулися за добу до кілометра флангами - Фото
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

Минулої доби Сили оборони України просунулися на відстань до 1000 метрів на південному і північному флангах навколо Бахмута. Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону.

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Представник ЗСУ повідомив, що в оперативну зону Східного угруповання ворог стягує всі доступні види військ, у тому числі повітрянодесантні війська, піхоту, бойовий армійський резерв і загони кількох приватних військових компаній.

Як вважає Череватий, в операційній зоні Східного угруповання таких "виразно більше 170 тисяч", і чисельність – це остання перевага, яка, за його словами, залишається в агресора, хоча ЗСУ не дають росіянам цю перевагу використати.

Сьогодні Генштаб повідомив, що на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках росіяни продовжують спроби наступальних дій, за добу там сталося понад 20 зіткнень.

  • 24 червня Східне угруповання військ почало наступ на кількох напрямках одночасно. На всіх напрямках є поступ уперед.
  • Вранці 25 червня повідомлялося, що ЗСУ вибили російських окупантів із плацдарму на західному березі каналу Сіверський Донець.

Читайте також: Генштаб: Окупанти атакували під Куп'янськом, Лиманом, Бахмутом та Мар'їнкою – карта

Сергій Бережний
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