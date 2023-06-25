Генштаб: Під Авдіївкою піхотних атак РФ не зафіксовано, намагаються наступати в інших місцях

На Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямах росіяни продовжують спроби наступальних дій, за добу там сталося понад 20 зіткнень. Про це повідомляє у вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ.

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За даними Генштабу, в ніч проти 25 червня окупанти застосували 6 зенітних ракет С-300 по цивільних об'єктах на території Запорізької області. Крім того, ворог протягом доби завдав 25 авіаційних ударів і здійснив понад 30 обстрілів із РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

Військові нагадують, що ймовірність завдання армією РФ ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

На Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямах ворог проводив наступальні дії, але успіху ніде не мав.

Про спроби росіян наступати на Авдіївському та Шахтарському напрямах Генштаб у зведенні не згадує, хоча дані про артилерійські обстріли та авіаційні бомбардування на цьому напрямку в повідомленні є.

На Запорізькому та Херсонському напрямах окупанти зосереджують основні зусилля на протидії наступу ЗСУ.

Авіація України за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу супротивника. Ракетні війська та артилерія протягом доби вразили пункт управління, три райони зосередження особового складу та військової техніки, склад боєприпасів, станцію РЕБ та три ворожих артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.

24 червня Східне угруповання військ почало наступ на кількох напрямках одночасно. На всіх напрямках є поступ уперед.

Вранці 25 червня повідомлялося, що ЗСУ вибили російських окупантів із плацдарму на західному березі каналу Сіверський Донець.

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