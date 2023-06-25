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Генштаб: Окупанти атакували під Куп'янськом, Лиманом, Бахмутом та Мар'їнкою – карта

Этот материал также доступен на русском
25.06.2023, 07:10
Генштаб: Окупанти атакували під Куп'янськом, Лиманом, Бахмутом та Мар'їнкою – карта - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби російські окупанти безуспішно атакували під Куп'янськом, Лиманом, Бахмутом і Мар'їнкою. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 25 червня.

Як зазначається, росіяни й надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках – протягом доби відбулося 29 бойових зіткнень.

На Куп'янському напрямку окупанти проводили наступальні дії у напрямку Берестового, успіху не мали.

Генштаб: Окупанти атакували під Куп'янськом, Лиманом, Бахмутом та Мар'їнкою – карта

На Лиманському напрямку росіяни здійснили безуспішні наступальні дії у напрямку Веселого.

Генштаб: Окупанти атакували під Куп'янськом, Лиманом, Бахмутом та Мар'їнкою – карта

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у районі Іванівської Донецької області.

Генштаб: Окупанти атакували під Куп'янськом, Лиманом, Бахмутом та Мар'їнкою – карта

На Мар'їнському напрямку ворог проводив наступальні дії у районі Мар'їнки, успіху не мав.

Генштаб: Окупанти атакували під Куп'янськом, Лиманом, Бахмутом та Мар'їнкою – карта

Авіація Сил оборони минулої доби завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу противника, знищила зенітно-ракетний комплекс ворога.

Ракетні війська та артилерія уразили зенітно-ракетний комплекс "Стріла", три райони зосередження особового складу та військової техніки, 12 гармат на вогневих позиціях та дві станції РЕБ противника.

  • 24 червня Східне угруповання військ почало наступ на кількох напрямках одночасно. На всіх напрямках є поступ уперед.

Читайте також: ЗСУ під Бахмутом намагалися словами переконати окупантів йти додому – відео

Наталія Медведєва
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війназведенняГенштаб
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