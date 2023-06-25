Генштаб: Окупанти атакували під Куп'янськом, Лиманом, Бахмутом та Мар'їнкою – карта
Минулої доби російські окупанти безуспішно атакували під Куп'янськом, Лиманом, Бахмутом і Мар'їнкою. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 25 червня.
Як зазначається, росіяни й надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках – протягом доби відбулося 29 бойових зіткнень.
На Куп'янському напрямку окупанти проводили наступальні дії у напрямку Берестового, успіху не мали.
На Лиманському напрямку росіяни здійснили безуспішні наступальні дії у напрямку Веселого.
На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у районі Іванівської Донецької області.
На Мар'їнському напрямку ворог проводив наступальні дії у районі Мар'їнки, успіху не мав.
Авіація Сил оборони минулої доби завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу противника, знищила зенітно-ракетний комплекс ворога.
Ракетні війська та артилерія уразили зенітно-ракетний комплекс "Стріла", три райони зосередження особового складу та військової техніки, 12 гармат на вогневих позиціях та дві станції РЕБ противника.
- 24 червня Східне угруповання військ почало наступ на кількох напрямках одночасно. На всіх напрямках є поступ уперед.
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