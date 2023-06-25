Генштаб: Окупанти атакували під Куп'янськом, Лиманом, Бахмутом та Мар'їнкою – карта

Минулої доби російські окупанти безуспішно атакували під Куп'янськом, Лиманом, Бахмутом і Мар'їнкою. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 25 червня.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Як зазначається, росіяни й надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках – протягом доби відбулося 29 бойових зіткнень.

На Куп'янському напрямку окупанти проводили наступальні дії у напрямку Берестового, успіху не мали.

На Лиманському напрямку росіяни здійснили безуспішні наступальні дії у напрямку Веселого.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у районі Іванівської Донецької області.

На Мар'їнському напрямку ворог проводив наступальні дії у районі Мар'їнки, успіху не мав.

Авіація Сил оборони минулої доби завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу противника, знищила зенітно-ракетний комплекс ворога.

Ракетні війська та артилерія уразили зенітно-ракетний комплекс "Стріла", три райони зосередження особового складу та військової техніки, 12 гармат на вогневих позиціях та дві станції РЕБ противника.

24 червня Східне угруповання військ почало наступ на кількох напрямках одночасно. На всіх напрямках є поступ уперед.

Читайте також: ЗСУ під Бахмутом намагалися словами переконати окупантів йти додому – відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.