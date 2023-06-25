Генштаб: Оккупанты атаковали под Купянском, Лиманом, Бахмутом и Марьинкой – карта

За минувшие сутки российские оккупанты безуспешно атаковали под Купянском, Лиманом, Бахмутом и Марьинкой. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 25 июня.

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Как отмечается, россияне и дальше сосредоточивают основные усилия на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях – в течение суток произошло 29 боевых столкновений.

На Купянском направлении оккупанты проводили наступательные действия в направлении Берестового, успеха не имели.

На Лиманском направлении россияне совершили безуспешные наступательные действия в направлении Веселого.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Ивановского Донецкой области.

На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в районе Марьинки, успеха не имел.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, уничтожила зенитно-ракетный комплекс врага.

Ракетные войска и артиллерия поразили зенитно-ракетный комплекс "Стрела", три района сосредоточения личного состава и военной техники, 12 орудий на огневых позициях и две станции РЭБ противника.

24 июня Восточная группировка войск начала наступление на нескольких направлениях одновременно. На всех направлениях есть продвижение вперед.

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