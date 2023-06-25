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Генштаб: Под Авдеевкой пехотные атаки РФ не отмечены, пытаются наступать в других местах

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2023, 19:38
Генштаб: Под Авдеевкой пехотные атаки РФ не отмечены, пытаются наступать в других местах - Фото
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

На Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях россияне продолжают попытки наступательных действий, за сутки там произошло более 20 боестолкновений. Об этом сообщает в вечерней сводке Генштаб ВСУ.

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По данным Генштаба, в ночь на 25 июня оккупанты применили 6 зенитных ракет С-300 по гражданским объектам на территории Запорожской области. Кроме того, враг в течение суток нанес 25 авиационных ударов и совершил более 30 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Военные напоминают, что вероятность нанесения армией РФ ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

На Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях враг проводил наступательные действия, но успеха нигде не имел. 

Про попытки россиян наступать на Авдеевском и Шахтерском направлениях Генштаб в сводке не упоминает, хотя данные об артиллерийских обстрелах и авиационных бомбардировках на этом направлении в сообщении есть.  

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты сосредотачивают основные усилия на противодействии наступлению ВСУ.

Авиация Украины за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Ракетные войска и артиллерия в течение суток поразили пункт управления, три района сосредоточения личного состава и военной техники, склад боеприпасов, станцию РЭБ и три вражеских артиллерийских подразделения на огневых позициях.

  • 24 июня Восточная группировка войск начала наступление на нескольких направлениях одновременно. На всех направлениях есть продвижение вперед. 
  • Утром 25 июня сообщалось, что ВСУ выбили российских оккупантов с плацдарма на западном берегу канала Северский Донец. 

Читайте также: Генштаб: Оккупанты атаковали под Купянском, Лиманом, Бахмутом и Марьинкой – карта

Сергей Бережной
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