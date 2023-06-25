Генштаб: Под Авдеевкой пехотные атаки РФ не отмечены, пытаются наступать в других местах

На Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях россияне продолжают попытки наступательных действий, за сутки там произошло более 20 боестолкновений. Об этом сообщает в вечерней сводке Генштаб ВСУ.

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По данным Генштаба, в ночь на 25 июня оккупанты применили 6 зенитных ракет С-300 по гражданским объектам на территории Запорожской области. Кроме того, враг в течение суток нанес 25 авиационных ударов и совершил более 30 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Военные напоминают, что вероятность нанесения армией РФ ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

На Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях враг проводил наступательные действия, но успеха нигде не имел.

Про попытки россиян наступать на Авдеевском и Шахтерском направлениях Генштаб в сводке не упоминает, хотя данные об артиллерийских обстрелах и авиационных бомбардировках на этом направлении в сообщении есть.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты сосредотачивают основные усилия на противодействии наступлению ВСУ.

Авиация Украины за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Ракетные войска и артиллерия в течение суток поразили пункт управления, три района сосредоточения личного состава и военной техники, склад боеприпасов, станцию РЭБ и три вражеских артиллерийских подразделения на огневых позициях.

24 июня Восточная группировка войск начала наступление на нескольких направлениях одновременно. На всех направлениях есть продвижение вперед.

Утром 25 июня сообщалось, что ВСУ выбили российских оккупантов с плацдарма на западном берегу канала Северский Донец.

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