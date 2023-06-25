ВСУ окружают Бахмут, продвинулись за сутки до километра по флангам

За прошедшие сутки Силы обороны Украины продвинулись на расстояние до 1000 метров на южном и северном флангах вокруг Бахмута. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

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Представитель ВСУ сообщил, что в оперативную зону Восточной группировки враг стягивает все доступные виды войск, в том числе воздушно-десантные войска, пехоту, боевой армейский резерв и отряды нескольких частных военных компаний.

Как считает Череватый, в операционной зоне Восточной группировки таких "определенно больше 170 тысяч", и численность – это последнее преимущество, которое, по его словам, остается у агрессора, хотя ВСУ не дают россиянам это преимущество использовать.

Сегодня Генштаб сообщил, что на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях россияне продолжают попытки наступательных действий, за сутки там произошло более 20 боестолкновений.

24 июня Восточная группировка войск начала наступление на нескольких направлениях одновременно. На всех направлениях есть продвижение вперед.

Утром 25 июня сообщалось, что ВСУ выбили российских оккупантов с плацдарма на западном берегу канала Северский Донец.

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