ВСУ окружают Бахмут, продвинулись за сутки до километра по флангам
За прошедшие сутки Силы обороны Украины продвинулись на расстояние до 1000 метров на южном и северном флангах вокруг Бахмута. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.
Представитель ВСУ сообщил, что в оперативную зону Восточной группировки враг стягивает все доступные виды войск, в том числе воздушно-десантные войска, пехоту, боевой армейский резерв и отряды нескольких частных военных компаний.
Как считает Череватый, в операционной зоне Восточной группировки таких "определенно больше 170 тысяч", и численность – это последнее преимущество, которое, по его словам, остается у агрессора, хотя ВСУ не дают россиянам это преимущество использовать.
Сегодня Генштаб сообщил, что на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях россияне продолжают попытки наступательных действий, за сутки там произошло более 20 боестолкновений.
- 24 июня Восточная группировка войск начала наступление на нескольких направлениях одновременно. На всех направлениях есть продвижение вперед.
- Утром 25 июня сообщалось, что ВСУ выбили российских оккупантов с плацдарма на западном берегу канала Северский Донец.
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