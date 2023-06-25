UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ окружают Бахмут, продвинулись за сутки до километра по флангам

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2023, 23:20
ВСУ окружают Бахмут, продвинулись за сутки до километра по флангам - Фото
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

За прошедшие сутки Силы обороны Украины продвинулись на расстояние до 1000 метров на южном и северном флангах вокруг Бахмута. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Представитель ВСУ сообщил, что в оперативную зону Восточной группировки враг стягивает все доступные виды войск, в том числе воздушно-десантные войска, пехоту, боевой армейский резерв и отряды нескольких частных военных компаний.

Как считает Череватый, в операционной зоне Восточной группировки таких "определенно больше 170 тысяч", и численность – это последнее преимущество, которое, по его словам, остается у агрессора, хотя ВСУ не дают россиянам это преимущество использовать. 

Сегодня Генштаб сообщил, что на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях россияне продолжают попытки наступательных действий, за сутки там произошло более 20 боестолкновений.

  • 24 июня Восточная группировка войск начала наступление на нескольких направлениях одновременно. На всех направлениях есть продвижение вперед. 
  • Утром 25 июня сообщалось, что ВСУ выбили российских оккупантов с плацдарма на западном берегу канала Северский Донец. 

Читайте также: Генштаб: Оккупанты атаковали под Купянском, Лиманом, Бахмутом и Марьинкой – карта

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
бахмутнаступление ВСУСергей Череватыйвойна
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 