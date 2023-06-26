Президент Владимир Зеленский снова приехал на восток Украины. Он встретился с командующим Сухопутными войсками ВСУ Александром Сырским и вручил награды бойцам оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", которые выполняют боевые задачи в районе Бахмута.

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"Сегодня имею честь быть рядом с нашими героями… Поблагодарить, наградить и пожать руку. Желаю здоровья и только победы. Украина гордится каждым из вас. Вы крутые, крепкие, наши настоящие украинцы", – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что все в Украине знают, что восточное направление очень сложное, и все понимают, что бойцы, которые здесь воюют, делают самую сложную работу.

24 июня Восточная группировка войск начала наступление на нескольких направлениях одновременно. На всех направлениях есть продвижение вперед.

Утром 25 июня сообщалось, что ВСУ выбили российских оккупантов с плацдарма на западном берегу канала Северский Донец.

Вечером 25 июня в ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины продвинулись на расстояние до 1000 метров на южном и северном флангах вокруг Бахмута.

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