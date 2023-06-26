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Зеленский приехал на передовую. Встретился с Сырским, наградил воинов "Хортицы" – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2023, 17:28
Видео: Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский снова приехал на восток Украины. Он встретился с командующим Сухопутными войсками ВСУ Александром Сырским и вручил награды бойцам оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", которые выполняют боевые задачи в районе Бахмута.

"Сегодня имею честь быть рядом с нашими героями… Поблагодарить, наградить и пожать руку. Желаю здоровья и только победы. Украина гордится каждым из вас. Вы крутые, крепкие, наши настоящие украинцы", – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что все в Украине знают, что восточное направление очень сложное, и все понимают, что бойцы, которые здесь воюют, делают самую сложную работу.

  • 24 июня Восточная группировка войск начала наступление на нескольких направлениях одновременно. На всех направлениях есть продвижение вперед.
  • Утром 25 июня сообщалось, что ВСУ выбили российских оккупантов с плацдарма на западном берегу канала Северский Донец.
  • Вечером 25 июня в ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины продвинулись на расстояние до 1000 метров на южном и северном флангах вокруг Бахмута.
Оксана Житнюк
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Владимир Зеленскийвойнабахмутхортицаалександр сырский
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