Появилось новое видео со штурмом позиций и уничтожением третьего батальона 57 мотострелковой бригады российских оккупантов. Видео работы Третьей отдельной бригады распространил командир бригады полковник Андрей Билецкий.

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Отмечается, что боевую работу выполнили 1 и 3 роты Первого механизированного батальона.

На видео украинские защитники ведут огонь по оккупантам и двигаются через окопы.

Зафиксирована ликвидация командира группы оккупантов с расстояния одного метра.

Также снята сдача российских захватчиков в плен в траншеях.

Кроме этого, показаны вражеские потери в результате успешных действий украинских защитников.

В конце видео показан побег остатков россиян через водное препятствие.

24 июня 2023 года Восточная группировка войск начала наступление на нескольких направлениях одновременно: на всех есть продвижение вперед.

25 июня Билецкий сообщил, что 3 ОШБр на Бахмутском направлении выбила российских захватчиков из плацдарма на западном берегу канала Северский Донец.

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