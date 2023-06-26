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Разгром батальона 57 бригады РФ: командир ликвидирован выстрелом с метра – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2023, 16:20
Видео: Андрей Белецкий
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Появилось новое видео со штурмом позиций и уничтожением третьего батальона 57 мотострелковой бригады российских оккупантов. Видео работы Третьей отдельной бригады распространил командир бригады полковник Андрей Билецкий.

Отмечается, что боевую работу выполнили 1 и 3 роты Первого механизированного батальона.

На видео украинские защитники ведут огонь по оккупантам и двигаются через окопы.

Зафиксирована ликвидация командира группы оккупантов с расстояния одного метра.

Также снята сдача российских захватчиков в плен в траншеях.

Кроме этого, показаны вражеские потери в результате успешных действий украинских защитников.

В конце видео показан побег остатков россиян через водное препятствие.

  • 24 июня 2023 года Восточная группировка войск начала наступление на нескольких направлениях одновременно: на всех есть продвижение вперед.
  • 25 июня Билецкий сообщил, что 3 ОШБр на Бахмутском направлении выбила российских захватчиков из плацдарма на западном берегу канала Северский Донец.

Читайте также: Бойцы 3 ОШБр зачистили вражеские позиции и стали вести огонь с них же по оккупантам – видео

Артём Джерипа
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