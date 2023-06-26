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Розгром батальйону 57 бригади РФ: командира росіян ліквідували пострілом з відстані метра – відео видео

Этот материал также доступен на русском
26.06.2023, 16:20
Відео: Андрій Білецький
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З'явилось нове відео зі штурмом позицій і знищенням третього батальйону 57 мотострілецької бригади російських окупантів. Відео роботи Третьої окремої бригади поширив командир бригади, полковник Андрій Білецький.

Зазначається, що бойову роботу виконали 1 та 3 роти Першого механізованого батальйону.

На відео українські захисники ведуть вогонь по окупантах та рухаються окопами.

Зафіксовано ліквідацію командира групи окупантів з відстані одного метра.

Також зафільмовано здачу російських загарбників в полон у траншеях.

Окрім цього, показані ворожі втрати унаслідок успішних дій українських оборонців.

Наприкінці відео показана втеча залишків росіян через водну перешкоду.

  • 24 червня 2023 року Східне угруповання військ розпочало наступ на кількох напрямках одночасно: на всіх є просування вперед.
  • 25 червня Білецький повідомив, що 3 ОШБр на Бахмутському напрямку вибила російських загарбників з плацдарму на західному березі каналу Сіверський Донець.

Читайте також: Бійці 3 ОШБр зачистили ворожі позиції й стали вести вогонь з них же по окупантах – відео

Артем Джеріпа
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