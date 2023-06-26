З'явилось нове відео зі штурмом позицій і знищенням третього батальйону 57 мотострілецької бригади російських окупантів. Відео роботи Третьої окремої бригади поширив командир бригади, полковник Андрій Білецький.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Зазначається, що бойову роботу виконали 1 та 3 роти Першого механізованого батальйону.

На відео українські захисники ведуть вогонь по окупантах та рухаються окопами.

Зафіксовано ліквідацію командира групи окупантів з відстані одного метра.

Також зафільмовано здачу російських загарбників в полон у траншеях.

Окрім цього, показані ворожі втрати унаслідок успішних дій українських оборонців.

Наприкінці відео показана втеча залишків росіян через водну перешкоду.

24 червня 2023 року Східне угруповання військ розпочало наступ на кількох напрямках одночасно: на всіх є просування вперед.

25 червня Білецький повідомив, що 3 ОШБр на Бахмутському напрямку вибила російських загарбників з плацдарму на західному березі каналу Сіверський Донець.

Читайте також: Бійці 3 ОШБр зачистили ворожі позиції й стали вести вогонь з них же по окупантах – відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.