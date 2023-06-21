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Бійці 3 ОШБр зачистили ворожі позиції й стали вести вогонь з них же по окупантах – відео видео

Этот материал также доступен на русском
21.06.2023, 12:20
Відео: третя окрема штурмова бригада
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Третя окрема штурмова бригада поширила відео, на якому бійці проводять зачищення ворожих окопів та починають вести з них же вогонь по окупантах.

На відео бійці третьої ОШБр штурмують та зачищають ворожий бліндаж стрілецькою зброєю.

Після закріплення в окопах українські захисники починають вести вогонь, окупанти відстрілюються по своїх колишніх позиціях.

Поряд з окопами "прилітають" ворожі боєприпаси.

Бійці третьої ОШБр ведуть вогонь у відповідь.

  • 19 червня 2023 року третя ОШБр показала відео, на якому бійці закріплюються на зачищених від ворога позиціях під вогнем артилерії, дрона та кулемета.
  • Комбат третьої ОШБр Ролло розповів про тактику бійців на Бахмутському напрямку: інфільтрація, знищення і штурми.

Дивіться також: Південний напрямок. Воїни ССО зайшли з тилу та зачистили окопи окупантів – відео 18+

Артем Джеріпа
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війназачисткабахмут3 ОШБр
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