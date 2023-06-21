Третя окрема штурмова бригада поширила відео, на якому бійці проводять зачищення ворожих окопів та починають вести з них же вогонь по окупантах.
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На відео бійці третьої ОШБр штурмують та зачищають ворожий бліндаж стрілецькою зброєю.
Після закріплення в окопах українські захисники починають вести вогонь, окупанти відстрілюються по своїх колишніх позиціях.
Поряд з окопами "прилітають" ворожі боєприпаси.
Бійці третьої ОШБр ведуть вогонь у відповідь.
- 19 червня 2023 року третя ОШБр показала відео, на якому бійці закріплюються на зачищених від ворога позиціях під вогнем артилерії, дрона та кулемета.
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