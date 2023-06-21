Третя окрема штурмова бригада поширила відео, на якому бійці проводять зачищення ворожих окопів та починають вести з них же вогонь по окупантах.

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На відео бійці третьої ОШБр штурмують та зачищають ворожий бліндаж стрілецькою зброєю.

Після закріплення в окопах українські захисники починають вести вогонь, окупанти відстрілюються по своїх колишніх позиціях.

Поряд з окопами "прилітають" ворожі боєприпаси.

Бійці третьої ОШБр ведуть вогонь у відповідь.

19 червня 2023 року третя ОШБр показала відео, на якому бійці закріплюються на зачищених від ворога позиціях під вогнем артилерії, дрона та кулемета.

Комбат третьої ОШБр Ролло розповів про тактику бійців на Бахмутському напрямку: інфільтрація, знищення і штурми.

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