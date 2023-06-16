Комбат Ролло про роботу 3 ОШБр під Бахмутом: Інфільтрація, знищення і штурми

Третя окрема штурмова бригада під час штурмових дій застосовує інфільтрацію – проходження повз оборонних порядків противника та знищення його логістики. Самі штурмові дії бригади складаються з багатьох елементів, розповів Петро "Ролло" Горбатенко, командир 1-го штурмового батальйону 3 ОШБр в інтерв'ю LIGA.net.

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За словами Ролло, бригада призначена для штурмових дій, а отже її бійці застосовують більше тактичних прийомів: "Не тільки відомих".

Основною перевагою в цьому сенсі він називає навички бійців, використання інтелекту та поєднання різних форм ведення бою.

Він зауважив, що у статуті немає поняття штурмових загонів, а тактика бригади містить у собі багато складових.

До тактики бригади входить поєднання з безпілотниками, підтримкою артилерії, бронетехніки та застосування спеціальних засобів у особливих умовах. Зокрема, при виконанні завдань вночі, взимку, у лісосмугах та населених пунктах.

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Окрім маневрів охоплення, відходу та обходу в бригаді використовують і інфільтрацію – просочення невеликих груп повз оборону противника.

"Інфільтрація – це невеликі штурмові групи, які просочуються повз бойові порядки противника. Чинять в нього безлад або перерізають логістику, допоки інші підрозділи знищують і штурмують", – пояснив Ролло.

Він зауважив, що в бригаді постійно ведеться робота над собою.

"Куди не переїжджаємо – створюємо стрільбища і тактичні поля. Люди своїм коштом купують паливо, якщо не вистачає, щоб відпрацювати маневри на техніці. Знаходять боєкомплекти", – сказав Ролло.

Він зазначив, що від тренувань залежить не "твоя крутість, а життя особового складу".

"Ніколи не зупинятись в розвитку. Це як похила дошка: можна котитись вниз або дряпатись вперед. Але просто зупинитись – ні. Зупинився – смерть", – підсумував він.

30 травня з'явилось відео успішного штурму бійцями 3 ОШБр разом з бронетехнікою позицій окупантів під Бахмутом.

9 червня у бригаді показали відео, як влаштували розгром російської 72-ї мотострілецької бригади під Бахмутом.

16 червня командувач Сухопутних військ Сирський повідомив, що українські сили продовжують вести наступальні дії на Бахмутському напрямку, проте ворог чинить "відчайдушний спротив".

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