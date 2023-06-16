Комбат Ролло про роботу 3 ОШБр під Бахмутом: Інфільтрація, знищення і штурми
Третя окрема штурмова бригада під час штурмових дій застосовує інфільтрацію – проходження повз оборонних порядків противника та знищення його логістики. Самі штурмові дії бригади складаються з багатьох елементів, розповів Петро "Ролло" Горбатенко, командир 1-го штурмового батальйону 3 ОШБр в інтерв'ю LIGA.net.
За словами Ролло, бригада призначена для штурмових дій, а отже її бійці застосовують більше тактичних прийомів: "Не тільки відомих".
Основною перевагою в цьому сенсі він називає навички бійців, використання інтелекту та поєднання різних форм ведення бою.
Він зауважив, що у статуті немає поняття штурмових загонів, а тактика бригади містить у собі багато складових.
До тактики бригади входить поєднання з безпілотниками, підтримкою артилерії, бронетехніки та застосування спеціальних засобів у особливих умовах. Зокрема, при виконанні завдань вночі, взимку, у лісосмугах та населених пунктах.
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Окрім маневрів охоплення, відходу та обходу в бригаді використовують і інфільтрацію – просочення невеликих груп повз оборону противника.
"Інфільтрація – це невеликі штурмові групи, які просочуються повз бойові порядки противника. Чинять в нього безлад або перерізають логістику, допоки інші підрозділи знищують і штурмують", – пояснив Ролло.
Він зауважив, що в бригаді постійно ведеться робота над собою.
"Куди не переїжджаємо – створюємо стрільбища і тактичні поля. Люди своїм коштом купують паливо, якщо не вистачає, щоб відпрацювати маневри на техніці. Знаходять боєкомплекти", – сказав Ролло.
Він зазначив, що від тренувань залежить не "твоя крутість, а життя особового складу".
"Ніколи не зупинятись в розвитку. Це як похила дошка: можна котитись вниз або дряпатись вперед. Але просто зупинитись – ні. Зупинився – смерть", – підсумував він.
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