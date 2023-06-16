Комбат Ролло о работе 3 ОШБр под Бахмутом: Инфильтрация, уничтожение и штурмы

Третья отдельная штурмовая бригада во время штурмовых действий применяет инфильтрацию – прохождение мимо оборонительных порядков противника и уничтожение его логистики. Сами штурмовые действия бригады состоят из многих элементов, рассказал Петр "Ролло" Горбатенко, командир 1-го штурмового батальона 3 ОШБр в интервью LIGA.net.

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По словам Ролло, бригада предназначена для штурмовых действий, а значит, ее бойцы применяют больше тактических приемов: "Не только известных".

Основным преимуществом в этом смысле он называет навыки бойцов, использование интеллекта и сочетание разных форм ведения боя.

Он отметил, что в уставе нет понятия штурмовых отрядов, а тактика бригады включает в себя множество составляющих.

В тактику бригады входит сочетание с беспилотниками, поддержкой артиллерии, бронетехники и использования специальных средств в особых условиях. В частности, при выполнении задач ночью, зимой, в лесополосах и населенных пунктах.

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Кроме маневров охвата, ухода и обхода в бригаде используют и инфильтрацию – просачивание небольших групп мимо обороны противника.

"Инфильтрация – это небольшие штурмовые группы, которые просачиваются мимо боевых порядков противника. Совершают у него беспорядок или перерезают логистику, пока другие подразделения уничтожают и штурмуют", – объяснил Ролло.

Он отметил, что в бригаде постоянно ведется работа над собой.

"Куда не переезжаем – создаем стрельбища и тактические поля. Люди за свой счет покупают топливо, если не хватает, чтобы отработать маневры на технике. Находят боекомплекты", – сказал Ролло.

Он отметил, что от тренировок зависит не "твоя крутизна, а жизнь личного состава".

"Никогда не останавливаться в развитии. Это как наклонная доска: можно катиться вниз или царапаться вперед. Но просто остановиться – нет. Остановился – смерть", – подытожил он.

30 мая появилось видео успешного штурма бойцами 3 ОШБр вместе с бронетехникой позиций оккупантов под Бахмутом.

9 июня в бригаде показали видео, как устроили разгром российской 72-й мотострелковой бригады под Бахмутом.

16 июня командующий Сухопутными войсками Сырский сообщил, что украинские силы продолжают вести наступательные действия на Бахмутском направлении, однако враг оказывает "отчаянное сопротивление".

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