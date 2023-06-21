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Бойцы 3 ОШБр зачистили вражеские позиции и стали вести огонь из них по оккупантам – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2023, 12:20
Видео: третья отдельная штурмовая бригада
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Третья отдельная штурмовая бригада распространила видео, на котором бойцы проводят зачистку вражеских окопов и начинают вести из них же огонь по оккупантам.

На видео бойцы третьей ОШБр штурмуют и зачищают вражеский блиндаж стрелковым оружием.

После закрепления в окопах украинские защитники начинают вести огонь, оккупанты отстреливаются по своим прежним позициям.

Рядом с окопами "прилетают" вражеские боеприпасы.

Бойцы третьей ОШБр ведут ответный огонь.

  • 19 июня 2023 года третья ОШБр показала видео, на котором бойцы закрепляются на зачищенных от врага позициях под огнем артиллерии, дрона и пулемета.
  • Комбат третьей ОШБр Ролло рассказал о тактике бойцов на Бахмутском направлении: инфильтрация, уничтожение и штурмы.

Смотрите также: Южное направление. Воины ССО зашли с тыла и зачистили окопы оккупантов – видео 18+

Артём Джерипа
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войнабахмутзачистка3 ОШБр
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