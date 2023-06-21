Третья отдельная штурмовая бригада распространила видео, на котором бойцы проводят зачистку вражеских окопов и начинают вести из них же огонь по оккупантам.
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На видео бойцы третьей ОШБр штурмуют и зачищают вражеский блиндаж стрелковым оружием.
После закрепления в окопах украинские защитники начинают вести огонь, оккупанты отстреливаются по своим прежним позициям.
Рядом с окопами "прилетают" вражеские боеприпасы.
Бойцы третьей ОШБр ведут ответный огонь.
- 19 июня 2023 года третья ОШБр показала видео, на котором бойцы закрепляются на зачищенных от врага позициях под огнем артиллерии, дрона и пулемета.
- Комбат третьей ОШБр Ролло рассказал о тактике бойцов на Бахмутском направлении: инфильтрация, уничтожение и штурмы.
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