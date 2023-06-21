Третья отдельная штурмовая бригада распространила видео, на котором бойцы проводят зачистку вражеских окопов и начинают вести из них же огонь по оккупантам.

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На видео бойцы третьей ОШБр штурмуют и зачищают вражеский блиндаж стрелковым оружием.

После закрепления в окопах украинские защитники начинают вести огонь, оккупанты отстреливаются по своим прежним позициям.

Рядом с окопами "прилетают" вражеские боеприпасы.

Бойцы третьей ОШБр ведут ответный огонь.

19 июня 2023 года третья ОШБр показала видео, на котором бойцы закрепляются на зачищенных от врага позициях под огнем артиллерии, дрона и пулемета.

Комбат третьей ОШБр Ролло рассказал о тактике бойцов на Бахмутском направлении: инфильтрация, уничтожение и штурмы.

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