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Южное направление. Воины ССО зашли с тыла и зачистили окопы оккупантов – видео 18+ видео

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19.06.2023, 13:20
Видео: Силы специальных операций ВСУ
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Появилось видео, на котором бойцы сил специальных операций ВСУ заходят с тыла и зачищают окопы россиян на южном направлении. Боевая задача была выполнена 73 морским центром спецназначения имени кошевого атамана Антина Головатого.
Отмечается, что бойцам удалось уничтожить 10 оккупантов.
Боевая группа ССО смогла неожиданно застать врага.
"Оправившись от неожиданности, некоторые солдаты противника пытались сопротивляться. Но, как видно по видео, снятом одним из наших воинов, – зря", – говорится в сообщении.
Также ССО распространили версию видео без цензуры.
На записи спецназовцы заходят во вражеский окоп и ликвидируют бегущих на них оккупантов. Огонь ведется из оружия с глушителями.
Затем боец ССО предлагает оккупантам сдаться, чтобы сохранить собственную жизнь. Ответа не последовало.
Украинский боец бросает гранату в окоп в сторону оккупантов. Продолжается зачистка.
Вооруженный оккупант проходит мимо украинского бойца и в последний момент замечает его. Военный ССО реагирует быстрее и ликвидирует захватчика.

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Артём Джерипа
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