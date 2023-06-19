Появилось видео , на котором бойцы сил специальных операций ВСУ заходят с тыла и зачищают окопы россиян на южном направлении. Боевая задача была выполнена 73 морским центром спецназначения имени кошевого атамана Антина Головатого.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Отмечается, что бойцам удалось уничтожить 10 оккупантов.

Боевая группа ССО смогла неожиданно застать врага.

"Оправившись от неожиданности, некоторые солдаты противника пытались сопротивляться. Но, как видно по видео, снятом одним из наших воинов, – зря", – говорится в сообщении.

На записи спецназовцы заходят во вражеский окоп и ликвидируют бегущих на них оккупантов. Огонь ведется из оружия с глушителями.

Затем боец ССО предлагает оккупантам сдаться, чтобы сохранить собственную жизнь. Ответа не последовало.

Украинский боец бросает гранату в окоп в сторону оккупантов. Продолжается зачистка.

Вооруженный оккупант проходит мимо украинского бойца и в последний момент замечает его. Военный ССО реагирует быстрее и ликвидирует захватчика.

19 июня 2023 появилось видео из освобожденного села Пятихатки в Запорожской области.

В конце мая 3 ОШБр показала два видео с зачисткой российских окопов под Бахмутом.

Читайте также: Каховская ГЭС. Оккупантов оставили и обстреливали свои же, когда их спасали ССО

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.