З'явилось відео , на якому бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ заходять з тилу та зачищають окопи росіян на південному напрямку. Бойове завдання було виконане 73 морським центром спецпризначення імені кошового отамана Антіна Головатого.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Зазначається, що бійцям вдалося знищити 10 окупантів.

Бойова група ССО змогла несподівано застати ворога.

"Оговтавшись від несподіванки, деякі солдати противника намагалися чинити опір. Але, як видно з відео, знятому одним із наших воїнів, – дарма", – йдеться у повідомленні.

На записі спецпризначенці заходять до ворожого окопу та ліквідовують окупантів, які біжать на них. Вогонь ведеться зі зброї з глушниками.

Потім боєць ССО пропонує окупантам здатись, щоб зберегти власне життя. Відповіді не було.

Український боєць кидає гранату в окоп у бік окупантів. Триває зачистка.

Озброєний окупант проходить повз українського бійця і в останній момент помічає його. Військовий ССО реагує швидше та ліквідовує загарбника.

19 червня 2023 року з'явилось відео зі звільненого села П'ятихатки у Запорізькій області.

Наприкінці травня 3 ОШБр показала два відео із зачисткою російських окопів під Бахмутом.

Читайте також: Каховська ГЕС. Окупантів залишили й обстрілювали свої ж, коли їх рятували ССО – відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.