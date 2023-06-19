RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Південний напрямок. Воїни ССО зайшли з тилу та зачистили окопи окупантів – відео 18+ видео

Этот материал также доступен на русском
19.06.2023, 13:20
Відео: Сили спеціальних операцій ЗСУ
Український дрон-камікадзе влетів у лобове скло вантажівки росіян – FPV-відео з фронту
Український дрон-камікадзе влетів у лобове скло вантажівки росіян – FPV-відео з фронту
Як виглядає Нова Каховка на 13:00: відео затопленої адміністрації та панорама з дрона
Як виглядає Нова Каховка на 13:00: відео затопленої адміністрації та панорама з дрона
З'явилось відео, на якому бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ заходять з тилу та зачищають окопи росіян на південному напрямку. Бойове завдання було виконане 73 морським центром спецпризначення імені кошового отамана Антіна Головатого.
Зазначається, що бійцям вдалося знищити 10 окупантів.
Бойова група ССО змогла несподівано застати ворога.
"Оговтавшись від несподіванки, деякі солдати противника намагалися чинити опір. Але, як видно з відео, знятому одним із наших воїнів, – дарма", – йдеться у повідомленні.
Також ССО поширили версію відео без цензури.
На записі спецпризначенці заходять до ворожого окопу та ліквідовують окупантів, які біжать на них. Вогонь ведеться зі зброї з глушниками.
Потім боєць ССО пропонує окупантам здатись, щоб зберегти власне життя. Відповіді не було.
Український боєць кидає гранату в окоп у бік окупантів. Триває зачистка.
Озброєний окупант проходить повз українського бійця і в останній момент помічає його. Військовий ССО реагує швидше та ліквідовує загарбника.
  • 19 червня 2023 року з'явилось відео зі звільненого села П'ятихатки у Запорізькій області.
  • Наприкінці травня 3 ОШБр показала два відео із зачисткою російських окопів під Бахмутом.

Читайте також: Каховська ГЕС. Окупантів залишили й обстрілювали свої ж, коли їх рятували ССО – відео

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнассозачисткаСили спеціальних операційпівденний напрямок
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 