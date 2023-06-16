Сили спеціальних операцій ЗСУ поширили відео, на якому бійці врятували та взяли у полон п'ятьох окупантів на Херсонщині. Ворожих солдатів залишили свої ж після підриву Росією Каховської гідроелектростанції.

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Зазначається, що після знищення Каховської ГЕС російське командування "жодним чином не зважило на життя власного особового складу".

Після початку повені десятки окупантів залишились на підтоплених позиціях, відрізані від суші.

"Одна з таких позицій занурювалася під воду, а кілька росіян ось-ось мали потонути. Отримавши інформацію про можливість взяти в полон противника, воїни ССО вирушили по нього", – йдеться в описі відео.

На позиції четверо окупантів були "по горло в воді", один з них заліз на дерево.

Українські захисники завантажили ворожих бійців на човни. Під час цього окупанти з інших позицій завдали ударів по цих човнах, попри те, що на них вже теж перебували росіяни.

Зазначається, що всіх полонених доставили живими до узбережжя.

Бійці ССО під час спецоперації не постраждали, йдеться у повідомленні.

Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.

15 червня 2023 року ССО поширили відео з полоненими росіянами на Донецькому напрямку. Один з окупантів виявився рецидивістом, який шість разів відбував покарання у російській в'язниці.

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